Apple Watch Series 7 Galassia: BEST PRICE per poche ore

Anche l’Apple Watch Series 7 (41mm) con cinturino Galassia, elegante e bellissimo, è super scontato grazie alle offerte Best Price di oggi. Con lo sconto dell’11%, lo paghi solo 479€ oppure a rate da 96€/mese per 5 mesi a interessi zero reali.

Non capita quasi mai di vedere un Apple Watch recente in offerta, e di sicuro non con prezzi tanto convenienti. Anche perché, diciamoci la verità, vanno comunque a ruba lo stesso.

L’Apple Watch 7 presenta il Display Retina always-on che ora include dimensioni più ampie del 20% rispetto al precedente modello. Ed esattamente come gli altri modelli, anche questo permette di avere le notifiche per la frequenza cardiaca troppo alta o bassa, questo ha anche la possibilità di analizzare i livelli di O2 e presenta l’app ECG.

Per quanto riguarda la parte tecnica, il dispositivo è da 41mm, e presenta un cristallo anteriore resistente che protegge il display OLED LTPO. Presente inoltre una ricarica più veloce del dispositivo, del 33% per l’esattezza rispetto al modello precedente.

Il modello in questione è il (GPS + Cellular) Cassa 41 mm in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia, Regular senza AppleCare+, una delle combinazioni di cassa e alluminio più eleganti mai create da Apple.

È anche perfetto per lo sport. È robusto in ogni sua parte, a partire dal cristallo anteriore (il più robusto mai visto su un Apple Watch, dichiara Apple) perché resiste a polvere e acqua, come certifica la dicitura IP6X.