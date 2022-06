Apple Watch Series 6: ha ancora senso acquistarlo?

Se state cercando un nuovo orologio smart e avete un iPhone, abbiamo una soluzione che fa al caso vostro. Girovagando su Amazon, ci siamo imbattuti in una offerta davvero molto molto interessante. Stiamo parlando di Apple Watch Series 6 all’incredibile prezzo di 319,00€ al posto di 439,00€.

Si tratta di un risparmio davvero elevato che mi farà risparmiare oltre il xx% sul prezzo originale. Non di meno, avrete diritto alle spedizioni gratuite, alla consegna accedere in 24 o 48 ore, all’assistenza di Amazon sette giorni su sette e alla garanzia di due anni. Fra le altre cose, vi vogliamo segnalare anche che la cassa è da 40 mm in alluminio riciclato in colorazione silver e il cinturino è bianco, come da tradizione.

Apple Watch Series 6: è ancora valido?

Una delle domande più ricorrenti che ci poniamo è: ma è ancora valido il prodotto Apple di 1,2, 3,4 anni fa? La risposta è scontata ma anche ovvia: sì. I gadget della mela sono affidabili sotto tutti punti di vista, belli e durevoli nel tempo, con un’estetica che non passa mai di moda e che vantano caratteristiche tecniche all’ultimo grido. Non di meno, il connubio hardware-software è impagabile: gli orologi, i telefoni, gli iPad o i computer girano sui anche dopo tanto tempo, grazie anche all’eccellente supporto software che l’azienda fornisce.

Apple Watch Series 6 quindi è attualissimo, con un design accattivante, uno schermo più luminoso del modello precedente, con Always On display e tecnologia amoretto. Il chip S1 garantisce prestazioni inarrivabili per i competi Thor e presenta anche il modulo GPS per tenere traccia degli spostamenti, degli allenamenti e di molto altro ancora. Si può rispondere alle telefonate in entrata o attivare Siri con la corona digitale o con i tasti a schermo. C’è il microfono e la cassa integrata.

Tante sono le applicazioni disponibili presenti e ancor di più sono quelle che si possono scaricare dallo Store di Apple. La batteria dura un giorno e mezzo con uso stress, potete monitorare il sonno, gli allenamenti sportivi, il battito cardiaco e non finisce qui. Ci si può fare un elettrocardiogramma e si può misurare il livello di ossigeno presente nel sangue.

Oltre ad essere un bel gadget che vi segnala i messaggi, le chiamate, le notifiche dei social, è un fantastico dispositivo sanitario. Ci raccomandiamo solo una cosa: non prendete come dato certo assoluto quello ottenuto dall’Apple Watch; qualsiasi risultato in merito alla salute che esce fuori dal gadget indossabile, fatelo vedere al vostro medico di base. Ricordate che uno smartwatch, anche il più completo presente sul mercato, non sostituisce un consulto medico da parte di un professionista. Ad ogni modo, a 319,00€ è un’offerta da non lasciarsi sfuggire: fate presto prima che terminino le scorte.