Apple Watch Series 6 con cassa in alluminio e cinturino Sport ad un prezzo BOMBA su Amazon

Apple ha debuttato con il nuovo Apple Watch Series 6 poco tempo fa, e la versione da 44 mm con cinturino Sport e GPS è in vendita su Amazon a soli 346,90€ invece di 469,00€.

L’Apple Watch Series 6 si presenta proprio come l’Apple Watch Series 5 con display in vetro curvo delle stesse dimensioni, cassa dell’orologio quadrata curva, pulsante della corona girevole, pulsante sul lato destro, stesso design dell’attacco del cinturino, sensore di frequenza cardiaca sul retro e stesso magnete per la ricarica. Apple non include un adattatore A/C per il cavo USB nella confezione, quindi dovrai acquistarne uno.

Accendendo il display dell’Apple Watch Series 6 noterai che il display retina è 2,5 volte più luminoso del Series 5. Il chip Apple S6 sostituisce il chip S5 e Apple afferma che è il 20% più veloce dell’S5 e più efficiente dal punto di vista energetico. Ottimo anche il GPS, che risulta molto preciso.

Secondo quanto riferito, anche l’Apple Watch Series 6 si ricarica più velocemente rispetto al Series 5, mentre il sensore della frequenza cardiaca è stato aggiornato per supportare il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue.

L’Apple Watch Series 6 viene lanciato con watchOS 7, quindi tutte le nuove funzionalità incluse in questo aggiornamento sono già presenti. Alcuni dei cambiamenti più significativi sono la configurazione della famiglia, nuovi quadranti e features come il monitoraggio del sonno, nuovi allenamenti e altro ancora.

Il monitoraggio del sonno è stato uno degli obiettivi principali di Fitbit, Garmin, Samsung e altri, quindi è stato bello vedere Apple ha aggiunto il supporto ufficiale. L’applicazione del sonno svolge un ottimo lavoro e mostra alcuni dati importanti come la visualizzazione delle tendenze delle ore di sonno e il controllo della durata della batteria. Tuttavia, non esiste un modo per visualizzare le varie fasi del sonno monitorate dall’Apple Watch.

La salute e il benessere sono importanti per i produttori di dispositivi indossabili. Da anni vediamo pulsossimetri, noti anche come sensori di ossigeno nel sangue o SpO2. Oggi, i sensori di ossigeno nel sangue Garmin e Apple possono misurare queste informazioni tutto il giorno.

L’app Apple Health in generale monitora tutti i tuoi dati, comprese anche le tue cartelle cliniche se le hai configurate con il tuo provider. Sonno, saturazione di ossigeno, ECG, VO2 max e una grande quantità di altri dati si trovano all’interno dell’app e sono visualizzabili in qualsiasi momento. Approffita ora dello sconto del 26% e acquistalo su Amazon. Ricorda inoltre che si ti abboni a Prime, la spedizione è gratuita.