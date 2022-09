Apple Watch Series 6: 304€ (solo 1 rimanente!)

Apple Watch Series 6 GPS con cassa da 44 mm in alluminio PRODUCT(RED) con Cinturino Sport PRODUCT(RED) è scontatissimo. Lo paghi solo 304€ con disponibilità immediata. Ma dovrete far presto perché ne è rimasto letteralmente solo uno disponibile.

Con il modello GPS di Apple Watch Series 6 puoi misurare l’ossigeno nel sangue grazie ai sensori di nuova generazione, rispondi a chiamate e messaggi dall’orologio e infine puoi controllare il ritmo cardiaco con l’app ECG. Questa misurazione ti aiuta a individuare determinate condizioni mediche: se l’orologio rileva una frequenza cardiaca bassa o alta, o un ritmo irregolare, ricevi una notifica tempestiva.

Il display Retina sempre attivo è 2,5 volte più luminoso alla luce del giorno, anche quando tieni abbassato il polso; il chip S6 SiP invece è fino al 20% più veloce rispetto al chip dei modelli Series 5.

Con Apple Watch misuri ogni giorno quanto ti muovi, e i progressi compiuti li controlli nell’app Fitness su iPhone; sincronizzi musica, podcast e audiolibri, e puoi registrare ogni tuo allenamento: corsa, camminata, bicicletta, yoga, nuoto e ballo. Questo modello è completamente Swimproof.

Con Activity Rings visualizzi a colpo d’occhio i tre anelli che corrispondono a movimento, esercizio e posizione in piedi. Puoi inoltre impostare una gran varietà di allenamenti, come corsa, nuoto, yoga, ciclismo e molto altro; l’orologio registra e tiene traccia delle loro metriche specifiche. Sia all’interno che all’esterno, lo smartwatch può guidarti tramite GPS e persino fornire aggiornamenti continui dell’altitudine sullo schermo.

Apple Watch Series 6 ti tiene connesso con il mondo che ti circonda per l’intera giornata. E ti aiuta a spostarti in modo intelligente attraverso le Mappe, effettuare acquisti Apple Pay e usare la voce per interagire con Siri, gestire la domotica, impostare promemoria e molto altro. Realizzato per durare in quasi tutte le condizioni atmosferiche, l’Apple Watch Series 6 è resistente all’acqua fino a 50 metri. Coi suoi 32 GB di spazio di archiviazione puoi tenere sempre a portata di polso app, quadranti, musica e tanto altro.

L’app Sonno funziona con l’Apple Watch per monitorare le tendenze del sonno, fornendoti dati e metriche per consentirti di dormire meglio la notte.

Infine, la funzione Apple Fitness ti dà accesso a contenuti esclusivi per un allenamento più mirato e le metriche possono essere condivise tra dispositivi Apple, inclusi iPhone, iPad e Apple TV. Non lasciarti scappare lo sconto incredibile di oggi ma fai presto perché ce n’è rimasto solo! Acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.