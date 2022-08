Apple Watch Series 3 con GPS (grigio siderale) ad un prezzo incredibile su Amazon

Rimani connesso con stile con l’Apple Watch Series 3 dotato di GPS e cassa da 38 mm. Lo smartwatch viene fornito con un telaio in alluminio anodizzato grigio siderale e un anello sportivo grigio siderale. Progettato per gli utenti che cercano il meglio dal proprio dispositivo indossabile. Acquistalo ora su Amazon a soli 189,99€ invece di 229,00€.

L’Apple Watch si connette al tuo iPhone tramite Bluetooth 4.2 e visualizza notifiche, app e altro sul display da 1,3″. Può anche connettersi direttamente a Internet grazie alla compatibilità cellulare 3G e 4G LTE e al Wi-Fi 802.11b/g/n. La batteria interna dura fino a 18 ore di normale utilizzo e si ricarica con un caricatore magnetico induttivo incluso.

Il Watch Series 3 dotato di cellulare utilizza il suo schermo come un’antenna, collegandoti a reti wireless senza l’aiuto del tuo iPhone. Lascia il tuo iPhone a casa perchè con la connessione 4G LTE può mostrare le notifiche in arrivo dalle tue app preferite. Il tuo numero di telefono viene trasferito in modo da non dover fornire un nuovo numero per ricevere chiamate e messaggi di testo dai tuoi contatti.

Il GPS integrato ti consente di navigare e ottenere dati di allenamento accurati, senza bisogno del telefono. Si collega rapidamente ai satelliti GPS e registra distanza, velocità e andatura per il tuo allenamento, nonché il percorso che hai percorso e se stai camminando, correndo o andando in bicicletta.

Inoltre è progettato per resistere alla pressione equivalente a 5 ATM, il che significa che è adatto a pioggia, acqua piovana, acquazzoni, piscine e oceani a basse profondità. Il suo altoparlante interno usa le proprie vibrazioni per espellere l’acqua una volta che è al riparo dalle onde.

Inoltre puoi parlare con l’assistente digitale di Apple Siri proprio come faresti sul tuo iPhone per avviare app, registrare note, eseguire ricerche sul Web, rispondere ai messaggi e altro ancora. Tieni semplicemente premuta la corona digitale o alza il polso e dì “Ehi, Siri“. Acquista ora su Amazon l’Apple Watch grazie allo sconto del 17%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.