Apple Watch Series 10 potrebbe rilevare l'ipertensione e le apnee notturne

Le ultime indiscrezioni indicano che Apple sta pianificando un significativo aggiornamento per il suo Apple Watch Series 10. Questo nuovo modello non solo presenterà un design rinnovato, ma introdurrà anche funzionalità innovative per il monitoraggio della salute, tra cui il rilevamento dell’ipertensione e dell’apnea notturna.

Apple Watch Series 10 avrà nuove e interessanti funzionalità per il monitoraggio della salute

Nonostante le versioni del 2023 di Apple Watch non abbiano introdotto grandi novità in termini di design e specifiche, sembra che Apple stia preparando un cambiamento significativo per il 2024. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, nella sua newsletter “Power On”, Apple prevede di lanciare almeno un modello con un aspetto completamente nuovo.

Oltre a un aggiornamento estetico, si prevede che Apple stia lavorando su due nuove funzionalità legate alla salute. Queste includerebbero il rilevamento dell’apnea notturna e dell’ipertensione attraverso un sistema di monitoraggio della pressione sanguigna. Queste funzionalità, secondo Gurman, dovrebbero funzionare fornendo avvisi agli utenti, suggerendo test di follow-up in caso di rilevamento di uno dei due problemi.

Gurman osserva che la gamma esistente di Apple Watch potrebbe non registrare un grande successo nelle vendite durante le vacanze, a causa della mancanza di funzionalità significative nelle versioni del 2023. Tuttavia, le nuove funzionalità mediche previste per il 2024 potrebbero avere un “vero potere di marketing”, attirando l’attenzione sia dei consumatori interessati alla salute sia di quelli attratti dalle innovazioni tecnologiche.

Nonostante anni di speculazioni, sembra che il sistema di monitoraggio della pressione sanguigna in sviluppo da parte di Apple non sarà un dispositivo completamente sviluppato. A novembre, è stato riferito che Apple era preoccupata di danneggiare la propria immagine con un sistema non perfettamente accurato. Pertanto, le prime versioni del monitoraggio della pressione arteriosa potrebbero limitarsi a fornire consigli su una tendenza al rialzo e suggerire di consultare un medico, per evitare diagnosi errate.

L’Apple Watch del 2024 promette di essere un passo avanti significativo nella tecnologia indossabile, con un focus particolare sulle funzionalità legate alla salute. Mentre attendiamo ulteriori dettagli e conferme ufficiali, questi sviluppi indicano un futuro eccitante per gli utenti di Apple Watch, con un impatto potenzialmente significativo sulla gestione della salute personale. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questo sviluppo entusiasmante nel mondo della tecnologia indossabile.