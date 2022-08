Apple Watch serie 3: a questo prezzo va comprato subito

Perché dovete spendere tanti soldi per comprare un Apple Watch di ultima generazione, quando potete acquistare un modello più vecchio ad un prezzo molto inferiore? Stiamo parlando dell’Apple Watch serie 3 che sta in offerta su Amazon a soli 189,99 €. Sì, non è il dispositivo più recente di questa categoria, ma è comunque un prodotto Apple, quindi è prestante ed affidabile, quindi a questo prezzo diventa davvero interessante. Non siete convinti di quello che stiamo dicendo? Allora vi spieghiamo subito perché a questo prezzo lo dovete comprare subito.

Apple Watch serie 3: a questo prezzo ha senso

Apple Watch serie 3 ha tutto quello di cui avete bisogno su un dispositivo del genere nel 2022:

Potete rispondere a chiamate e messaggi direttamente dall’orologio, anche quando siete lontani dal vostro smartphone;

Ha un bel display Retina facile da leggere;

Potete nuotare con lui, in quanto è certificato Swimproof;

Ha un cardiofrequenzimetro ottico per poter monitorare i vostri parametri più importanti;

Potete ascoltare musica, podcast e audiolibri, anche in streaming mentre vi allenate;

Ha un onesto chip S3 con processore dual‐core;

Il software watchOS ha diverse funzioni: trend dei vostri livelli di attività, app Monitoraggio ciclo, app Rumore per proteggere la salute del vostro udito, App Store sempre al polso, e molte altre;

La cassa è in alluminio per una sicurezza in più;

Apple Watch richiede iPhone 6s o successivo e iOS 14 o successivo;

Dunque tutte quelle che sono le funzionalità principali di uno smartwatch, richieste oggigiorno sul mercato, sono contenute all’interno dell’Apple Watch serie 3. Ecco perché vi stiamo dicendo che grazie a questo sconto su Amazon, che porta il suo prezzo a soli 189,99 €, non potete farvelo scappare. Dopotutto stiamo parlando pur sempre di un prodotto di casa Apple, quindi oltre ad essere super affidabile e costruito in maniera impeccabile, avrete a disposizione anche la fantastica assistenza clienti di Apple, che è unica al mondo.