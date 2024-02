Apple Watch SE in MAXI SCONTO su Amazon

L’Apple Watch SE è progettato per offrire tutto ciò che serve per motivarti a mantenerti in forma, rimanere connesso, monitorare la tua salute e chiedere aiuto in caso di emergenza. Grazie alla Raccolta smart e alle app ridisegnate di watchOS 10, hai accesso a una vasta gamma di informazioni in modo rapido e intuitivo. Le funzioni per la salute e la sicurezza integrano il monitoraggio della frequenza cardiaca, il rilevamento delle cadute e la possibilità di chiamare aiuto in caso di emergenza.

L’Apple Watch SE è compatibile con tutti i tuoi dispositivi e servizi Apple, permettendoti di sbloccare automaticamente il tuo Mac, trovare i tuoi dispositivi con facilità e pagare in modo sicuro con Apple Pay. La cassa dello smartwatch è resistente all’acqua fino a 50 metri.

Personalizza facilmente il tuo Apple Watch SE con una vasta selezione di cinturini in diversi stili, materiali e colori, insieme a quadranti completamente personalizzabili che ti permettono di cambiare il look del tuo orologio in base al momento o al tuo umore.

Con l’app Allenamento integrata, l’Apple Watch SE ti segue durante una varietà di sport, fornendo dati dettagliati sulle tue performance. E grazie alla connessione Wi-Fi o all’accoppiamento con il tuo iPhone, rimani sempre connesso al mondo.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 21% sull’Apple Watch SE che viene messo in vendita a 229€.