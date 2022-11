Oggi è il Cyber Monday, ovvero l’ultimo giorno di sconti del Black Friday, ed è anche l’ultima occasione di fare l’affare. Come questo Apple Watch SE GPS+Cellular 40mm che costa solo 289€ invece di 359€ .

Forte del suo ottimo rapporto qualità-prezzo, Apple Watch SE è tra gli smartwatch a marchio Apple più gettonati. Esteticamente non ha nulla da invidiare ai “fratelli maggiori” e anche in termini di feature non gli manca davvero nulla. E ancora per poche ore, lo paghi ancora meno: la versione da 40mm GPS+Cellular costa solo 299€.

Lo sconto di 70€ porta Apple Watch SE al minimo storico, e puoi pagare anche optando per il servizio Amazon di rateizzazione, gratuito e senza costi nascosti: 5 rate da 57,80€ al mese.

Perché Scegliere Apple Watch SE 2021

C0l suo ampio display Retina OLED, lo stesso del Series 6, e cornici laterali sottili, Apple Watch SE ti permette di concentrarti sui contenuti. Dalla sua c’è anche l’elenco di sensori evoluti per monitorare gli allenamenti e i parametri della salute, come il battito cardiaco, la respirazione e la qualità del sonno. Per quanto riguarda l’attività fisica, puoi scegliere tra un bel po’ di attività, anche yoga, nuoto e ballo.

Lo smartwatch, con cassa in alluminio grigio siderale, viene venduto con il cinturino Sport color mezzanotte, quello più diffuso e – probabilmente – più comodo al polso. E quando vorrai cambiarlo, avrai a disposizione una scelta vastissima: Apple Watch SE è anche personalizzazione.

Infine, hai tutti i vantaggi della connettività Cellular: puoi mandare messaggi, utilizzare il navigatore, telefonare e tanto altro senza avere l’iPhone con te. Un vantaggio davvero incredibile.