È l’indossabile di Apple con il miglior rapporto qualità-prezzo ed è per questo che Apple Watch SE è tra i dispositivi dell’azienda di Cupertino più gettonati e richiesti. Esteticamente non ha nulla da invidiare ai “fratelli maggiori” e anche in termini di feature non gli manca davvero nulla. Se stai pensando di aggiungere al tuo polso il concentrato di tecnologia con tante feature legate alla salute e all’attività fisica, devi sapere che la configurazione dell’indossabile con cassa da 40mm e connettività GPS + Cellular oggi può essere tua a soli 299 euro. Lo sconto è valido anche se scegli di pagare a rate con il servizio Amazon, gratuito e senza costi aggiuntivi: 5 rate da 59,80 euro al mese.

Apple Watch SE ha un look ormai diventato iconico (talmente iconico che non è cambiato nemmeno con l’ottava generazione del device). Ha un ampio display Retina OLED, lo stesso del Series 6, con cornici laterali sottili e che concedono ampio spazio ai contenuti. Il modello in offerta oggi vanta una combinazione di colori davvero stupenda: cassa in alluminio in Argento e cinturino sport Blu.

Dalla sua c’è anche l’elenco di sensori evoluti per monitorare gli allenamenti e i parametri della salute, come il battito cardiaco, la respirazione e la qualità del sonno. Per quanto riguarda l’attività fisica, puoi scegliere tra un bel po’ di attività, anche yoga, nuoto e ballo.

Lo smartwatch, come detto, viene venduto con un cinturino modello Sport, probabilmente il più comodo in assoluto. E quando vorrai cambiarlo, avrai a disposizione una scelta vastissima: Apple Watch SE è anche personalizzazione.

