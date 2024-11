Apple Watch SE di seconda generazione in maxi promo su Amazon

Apple Watch SE è uno dei migliori accessori da polso dell’azienda di Cupertino e oggi, su Amazon, viene messo in sconto XL del 23% per un prezzo totale e finale d’acquisto di 199€.

Apple Watch SE 199€: affare da Black Friday!

Apple Watch SE è l’orologio che ti offre tutto l’essenziale per rimanere in forma, motivato e sempre connesso. Con watchOS 11, è più intelligente, personalizzabile e connesso che mai. Ti permette di monitorare la tua salute, tenere traccia degli allenamenti grazie a parametri evoluti e di chiamare aiuto in caso di emergenza grazie alla funzione SOS emergenze e al Rilevamento cadute.

Resta sempre in contatto con i tuoi cari: manda messaggi, rispondi alle telefonate, ascolta musica e podcast e usa Siri direttamente dal tuo polso. Grazie al modello GPS, l’Apple Watch SE (GPS) ti permette di restare connesso al mondo, sia che tu sia vicino al tuo iPhone o sotto rete Wi-Fi.

Per la tua salute e sicurezza, Apple Watch SE monitora i tuoi parametri vitali: ti avvisa se il battito cardiaco è irregolare, troppo alto o troppo basso. In caso di incidente o imprevisto, grazie a Rilevamento incidenti e SOS emergenze, puoi ricevere aiuto rapidamente. Inoltre, con la funzione Tutto bene, puoi avvisare automaticamente una persona cara quando arrivi a destinazione.

Apple Watch SE è resistente all’acqua fino a 50 metri e disponibile in tre colori. La cassa ha un design elegante e sostenibile, mentre i cinturini sono disponibili in vari stili, materiali e colori, così puoi personalizzare il tuo orologio per ogni occasione.

