Errore di prezzo? Probabilmente sì, quindi meglio fiondarsi subito su Amazon per cliccare su “acquista”. Apple Watch SE 2022, nella configurazione GPS + Cellular poi, è disponibile sullo store digitale con uno sconto di 50 euro, quindi lo puoi preordinare a soli 309 euro. E puoi optare anche per il servizio di rateizzazione offerto da Amazon: 5 rate da 61,80 euro al mese.

Apple Watch SE 2022

Il nuovo Apple Watch SE integra funzioni evolute a un nuovo prezzo più conveniente ed è perfetto come regalo, da utilizzare con Configurazione famiglia o per chi vuole iniziare il suo viaggio con Apple Watch.

I significativi miglioramenti includono il processore dual-core avanzato S8 SiP, lo stesso che si trova nell’Apple Watch Series 8 e nell’Apple Watch Ultra, che lo rende più veloce del 20% rispetto alla generazione precedente, oltre al Rilevamento incidenti e al roaming internazionale.

Apple Watch SE mantiene lo stesso design della cassa, ma sfoggia ora una nuova cassa posteriore coordinata in un materiale composito in nylon, che lo rende ancora più leggero.

Con watchOS 9, Apple Watch SE offre ora tutti i vantaggi della nuova app Bussola in aggiunta alle funzioni ottimizzate per fitness e benessere. Apple Watch SE è disponibile con cassa in alluminio in due taglie, 40 mm e 44 mm, nei colori mezzanotte, galassia e argento, ed è compatibile con tutti i cinturini.