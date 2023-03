Non tutti amano il design squadrato di Apple Watch; alcuni utenti vorrebbero avere al polso un dispositivo che somiglia più a un orologio tradizionale nel design e form factor. Se questo è ciò che cerchi, abbiamo buone notizie: su Amazon, il Samsung Galaxy Watch5 è scontatissimo e lo paghi solo 227€ con disponibilità immediata. Costituisce un’eccellente alternativa ad Apple Watch ed è pure compatibile con iPhone.

Questo orologio è stato presentato da Samsung nell’agosto 2022 e si propone come una valida alternativa all’Apple Watch per chi vuole avere al polso un dispositivo che somiglia più a un orologio tradizionale nel design e form factor.

Il Galaxy Watch5 ha una cassa in Armor Aluminum disponibile in due dimensioni: 40mm (39.3×40.4×9.8mm, 28.7grammi) e 44mm (43.3×44.4×9.8mm, 33.5grammi) con cinturino Sport Band. La cassa è resistente all’acqua fino a 5 ATM e alla polvere con certificazione IP682. Lo schermo è un Super AMOLED touch screen da 1.2 pollici per la versione da 40mm e da 1.4 pollici per quella da 44mm, con risoluzione di 360×360 pixel e protezione Gorilla Glass DX+.

Il Galaxy Watch5 monta il sistema operativo Wear OS, frutto della collaborazione tra Samsung e Google, che offre una maggiore compatibilità con le app Android e una migliore integrazione con i servizi Google come Google Assistant, Google Maps e Google Pay. Il processore è un Exynos W920 dual-core da 1.18 GHz, affiancato da 1.5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. La batteria è da 247 mAh per la versione da 40mm e da 361 mAh per quella da 44mm, con ricarica wireless rapida che permette di passare dallo 0% al 45% in soli 30 minuti.

Il Galaxy Watch5 offre diverse funzioni smart per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica, grazie al sensore BioActive che combina tre sensori in uno: cardiofrequenzimetro, misuratore della pressione sanguigna e dell’ossigeno nel sangue. Inoltre, lo smartwatch registra il sonno e la qualità del riposo, rileva automaticamente otto tipi di allenamento tra cui corsa, nuoto e ciclismo, e offre oltre novanta programmi fitness personalizzabili tramite l’app Samsung Health.

Compatibilità con iPhone

Ma veniamo alla domanda che forse ti stai facendo: il Galaxy Watch5 è compatibile con iPhone? La risposta è sì, ma con alcune limitazioni. Per abbinare lo smartwatch al tuo iPhone devi scaricare l’app Galaxy Wearable dallo store Apple e seguire le istruzioni sullo schermo. Una volta fatto questo potrai ricevere notifiche delle chiamate, dei messaggi e delle app installate sul tuo iPhone direttamente sul tuo Galaxy Watch5. Tuttavia non potrai rispondere alle chiamate o ai messaggi dallo smartwatch se non hai anche un telefono Samsung abbinato allo stesso account Samsung Cloud. Inoltre non potrai usare alcune funzioni come Google Pay o Spotify offline se non hai anche un telefono Android abbinato allo stesso account Google o Spotify.

Galaxy Watch5 è uno smartwatch molto completo che offre prestazioni elevate e un adeguato grado di compatibilità con iOS, soprattutto per quel che conta, ovvero le funzioni avanzate per la salute e il fitness. Include una batteria duratura e un design raffinato ed elegante. Se sei alla ricerca di uno smartwatch diverso da Apple Watch ma altrettanto smart, questo potrebbe essere il prodotto che fa per te. A soli 227€ incluse spedizioni Prime.

