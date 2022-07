Apple Watch, prezzone: 299€ e disponibilità immediata

Se vuoi toglierti lo sfizio di avere informazioni, notifiche, domotica, musica e intrattenimento in punta di polso, ecco l’occasione che aspettavi. Apple Watch SE (GPS) in grigio siderale con Cinturino Sport color mezzanotte costa solo 299€ con disponibilità immediata.

Non è il modello GPS + Cellular, ma questa feature -oltre ad aumentare il prezzo del dispositivo- è praticamente inutile se non hai Vodafone come gestore (+ abbonamento ad hoc).

Apple Watch SE ha un ampio display Retina OLED, il medesimo dei Series 6, e dispone di sensori evoluti grazie ai quali puoi tenere traccia degli allenamenti e degli obiettivi di fitness, oltreché monitorare salute e sicurezza. Include anche infatti anche il prezioso rilevamento cadute e le notifiche di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, o di fibrillazione atriale.

I dati vengono caricati automaticamente sull’app Salute di iPhone, e puoi registrare anche allenamenti come corsa, camminata, bicicletta, yoga, nuoto e ballo, notate e molto altro.

Il prezzo è davvero ottimo. Consiste in uno sconto del 12% rispetto al prezzo di listino, ed è ancora più interessante se consideri che puoi comprarlo anche a rate da 58,80€ al mese per 5 mesi.



La consegna è rapidissima Amazon, ed è gratuita per tutti gli iscritti a Prime.