Apple Watch: i migliori e quelli da evitare

La scelta di un orologio intelligente oggi può sembrare un compito complicato, data la vastità di opzioni disponibili. Se possiedi un iPhone, però, la scelta potrebbe essere resa più semplice grazie agli Apple Watch. Ma quale modello fa al caso tuo? Ti guidiamo nella scelta tra i vari modelli attualmente disponibili sul mercato.

L’Apple Watch ideale per la maggior parte delle persone: SE (2a generazione)

Se sei alle prime armi con gli Apple Watch, l’SE rappresenta la porta d’ingresso perfetta. Nonostante non sia l’ultimo modello disponibile, offre funzionalità essenziali per chi vuole un prodotto di qualità ad un prezzo accessibile. L’assenza di alcune funzionalità premium, come la misurazione della temperatura cutanea o dell’ossigeno nel sangue, potrebbe non rappresentare un grosso ostacolo per molti utenti. Ciò che colpisce dell’SE è il suo rapporto qualità-prezzo, offrendo le principali funzionalità di WatchOS 10 e un chip performante come il S8.

Il miglior Apple Watch sul mercato: Serie 9

Se sei un fedele seguace di Apple e cerchi sempre il meglio, la Serie 9 potrebbe fare al caso tuo. Questa versione presenta un chip a banda ultralarga di nuova generazione, perfetto per localizzare con precisione altri dispositivi Apple come iPhone e AirPods. Se, però, hai già un modello recente, potresti attendere ulteriori novità nelle prossime edizioni.

Per gli amanti dello sport e delle attività all’aperto: Ultra Watch 2

Questo modello si rivolge a chi cerca un Apple Watch robusto e funzionale. L’Ultra Watch 2, infatti, combina le migliori funzionalità degli smartwatch Apple con specifiche adatte a chi pratica sport o attività all’aria aperta.

Un’opzione valida se in sconto: Serie 8

Sebbene Apple non venda più la Serie 8,rimane un’opzione degna di considerazione se disponibile a un prezzo scontato presso altri rivenditori. Offre molte delle funzionalità presenti nei modelli più recenti, rendendolo un ottimo compromesso tra funzionalità e costo.

Da evitare: Serie 1, 2 e 3

A meno che tu non trovi un’offerta davvero irrinunciabile, sarebbe meglio evitare queste versioni. La loro incompatibilità con l’ultimo WatchOS e la mancanza di diverse funzionalità li rendono meno appetibili rispetto ai modelli più recenti.

Accessori e protezioni: vale la pena investire?

Un Apple Watch è un investimento e, come tale, potrebbe essere una buona idea proteggerlo. Accessori come custodie, protezioni per lo schermo e cinturini possono prolungare la vita del tuo orologio e migliorarne l’estetica. Non dimenticare poi le soluzioni di ricarica, fondamentali per garantire sempre la massima autonomia al tuo dispositivo.

La scelta dell’Apple Watch ideale dipende dalle tue esigenze e dal tuo budget. La buona notizia è che, indipendentemente dal modello scelto, avrai tra le mani un prodotto di qualità.