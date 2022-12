Apple Watch, ecco il clone che costa solo 25€

Se sei in cerca di uno smartwatch ma non vuoi spendere una barca di soldi, potresti voler prendere in considerazione l’acquisto di un clone economico di Apple Watch. Certo, Apple Watch è uno smartwatch molto ambìto e popolare, ma ci sono diverse ragioni per cui un clone può darti un miglior rapporto prezzo/prestazioni. Soprattutto se consideriamo che questo qui costa solo 25€ e arriverebbe prima di Natale.

Perché Scegliere un Clone

Non è tanto una questione di “vorrei ma non posso” quanto un discorso di necessità personali. Per prima copsa, il costo è probabilmente il fattore più importante per molti consumatori quando si tratta di acquistare uno smartwatch. Gli Apple Watch hanno oggettivamente prezzi importanti, soprattutto se desideri l’ultimo modello con il maggior numero di funzionalità. Non parliamo poi di Apple Watch Ultra.

Al contrario, un clone economico di Apple Watch può offrire molte delle stesse funzionalità a una frazione del costo. Ciò significa che puoi ancora godere dei vantaggi di uno smartwatch senza ipotecare casa.

Un’altra considerazione da fare è che anche un clone può ancora svolgere molte delle stesse funzioni dell’originale Apple. Questo modello per esempio è in grado di di visualizzare le notifiche, contare i passi, monitorare il sonno, contare le calorie e monitorare il battito cardiaco H24. Ciò significa che puoi ancora seguire i tuoi obiettivi di fitness, rimanere connesso al tuo telefono e monitorare la tua salute generale spendendo 20-30 volte meno.

Infine, un altro vantaggio dell’acquisto di un clone è che può costituire una valida opzione chi non ha mai posseduto uno smartwatch. Se non sei sicuro di usare tutte le funzionalità di un Apple Watch, o se non sei sicuro che ti piacerà indossarne uno, l’acquisto di un clone può essere un buon modo per testare le acque. Puoi valutare così se ti piacciono le caratteristiche e le funzionalità di uno smartwatch, senza impegnarti in un modello originale più costoso che poi magari finisce nel cassetto.

Infine, l’acquisto di un clone di Apple Watch può anche essere un buon modo per ottenere le ultime funzionalità senza dover aspettare il rilascio dell’ultimo Apple Watch. Molti cloni vengono rilasciati poco dopo l’ultimo Apple Watch, quindi possono includere nuove feature senza dover attendere l’uscita del nuovo modello.

Ecco perché molti preferiscono marche alternative ad Apple, inclusi noi di Melablog. È l’unico prodotto che non ha la mela, qui in Redazione.

Clone Apple Watch a 25€

Questo Orologio Smartwatch Multifunzione somiglia tantissimo ad Apple Watch e include tantissime delle funzionalità, tra cui activity tracker (contapassi, calorie, distanza), cardiofrequenzimetro da polso, 25 modalità sportive, monitoraggio del sonno, calcolatrice, cronometro, timer, sveglia, previsioni del tempo, promemoria sedentari, promemoria bere acqua, controllo musica. Oltre ovviamente alle notifiche SMS, app, Info utili.

Include uno schermo da 1,69 pollici con 6 livelli di luminosità e un quadrante modificabile. Si tratta del modello 2022 dunque garantisce fornisce un’eccellente qualità dell’immagine.

Include infine 25 Modalità Sportive e Activity Tracker tra cui fitness, yoga, ciclismo, camminata, corsa, e molto altro. Si connette al GPS del telefono per monitorare il movimento, la distanza, le calorie bruciate e la forma fisica in tempo reale. E ottimizza i tuoi allenamenti e rileva le tendenze della salute per motivarti a migliorare i tuoi obiettivi di salute e fitness.

Impermeabile IP67 e compatibile con Android e iPhone, costa solo 25,99€ incluse spedizioni. E se ti affretti a fare l’ordine, ti arriva prima di Natale.