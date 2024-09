Apple Watch di colore rosso a 399€ su Amazon: OFFERTA TOP

L’Apple Watch Series 9 è il compagno perfetto per una vita più sana e attiva, ora ancora più potente grazie al nuovo chip S9. Questo offre un display superluminoso e un nuovo modo di interagire senza toccarlo. Le funzioni avanzate per salute, sicurezza e attività fisica offrono dati utili per migliorare il benessere.

Grazie alle sue funzioni evolute per la salute, puoi monitorare il livello di ossigeno nel sangue, eseguire un ECG quando vuoi, ricevere notifiche sul ritmo cardiaco irregolare e controllare le fasi del sonno, inclusi sonno leggero, REM e profondo. Inoltre, il sensore di temperatura e il monitoraggio del ciclo ti offrono una panoramica del tuo benessere, e puoi tenere traccia del tuo umore per aumentare la consapevolezza emotiva.

Per gli sportivi, l’app Allenamento monitora vari sport con parametri evoluti, mentre hai tre mesi gratuiti di Apple Fitness+. Sul fronte della sicurezza, le funzioni di Rilevamento incidenti e cadute possono chiamare i soccorsi in caso di emergenza.

Apple Watch Series 9 si integra perfettamente con i tuoi dispositivi Apple. Puoi usare Apple Pay, sbloccare il Mac o ritrovare l’iPhone con la funzione di Posizione precisa. Personalizza il tuo Apple Watch con cinturini e quadranti su misura per ogni stile. Robusto e resistente all’acqua fino a 50 metri, questo dispositivo ti tiene sempre in contatto grazie a chiamate, messaggi, Siri e notifiche, ovunque tu sia.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 7% sull’Apple Watch Series 9 di colore rosso: prezzo totale e finale di 399€.