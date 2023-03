A guardarlo sembra un Apple Watch, e non ci sono dubbi sul fatto che Molocy si sia ispirata proprio allo smartwatch made-in-Cupertino. Il suo indossabile è impermeabile (certificazione IP68), supporta ben 24 modalità di allenamento diverse, ha uno schermo da 1,69 pollici, quadranti personalizzabili, meteo, Activity Tracker e monitoraggio salute.

Oltre alla una scheda tecnica davvero interessante, ad attirare l’attenzione è anche il prezzo di questo smartwatch: solo 29,99€, ma solo perché in super offerta su Amazon con lo sconto del 57%.

Sembra un Apple Watch, ma oggi costa meno di 30€

Non è un segreto che Apple Watch sia un gingillo high-tech popolare e molto ricercato. Incarna un design elegante e una tale gamma di caratteristiche che tanti vorrebbero averne uno. Tuttavia i prezzi che arrivano a superare i 1.000€ per le versioni di punta possono intimidire chi vorrebbe provare questa tecnologia. Ed è qui che entrano in gioco i cloni di Apple Watch.

Quello di Molocy è uno smartwatch che sembra e funziona come un Apple Watch originale, ma a una frazione del costo. Con funzionalità come Health Monitor, 24 diversi tipi di allenamento e scocca IP68 resistente a acqua e polvere, questo cloni offre molti dei vantaggi dell’originale, ma ad un prezzo molto più ragionevole.

Il prezzo dello smartwatch di Molocy (grazie allo sconto Amazon del 57%, ricordiamo) lo rende un’opzione eccellente per gli utenti con budget limitato o per chi è ancora indeciso. Nulla vieta, una volta fatta l’esperienza positiva, di passare ad un prodotto di fascia più alta.

Un altro vantaggio di un clone di Apple Watch è la gamma di funzionalità che offre. Molti di questi prodotti sono dotati di un monitor di salute che consente di monitorare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e la qualità del sonno. Questa è una caratteristica chiave per le persone che cercano di mantenere uno stile di vita sano e di perseguire i propri obiettivi di fitness.

Inoltre, questi prodotti includono sempre tanti diversi tipi di allenamento, tra cui corsa, ciclismo, nuoto e altro ancora con cui monitorare i tuoi progressi e vedere come sta evolvendo ogni tipo di allenamento. Uno sprone essenziale per rimanere attivi e in forma.

Ma forse il vantaggio più significativo dei cloni di Apple Watch è che… somigliano all’Apple Watch originale. Ciò significa che non devi sacrificare lo stile per l’accessibilità. Insomma, ti godi un’usabilità e un’estetica elegante e sofisticata senza doversi dissanguare.

Che tu abbia un budget limitato o stia solo cercando un’alternativa più conveniente, un clone di Apple Watch è un’ottima opzione da considerare. Soprattutto se, come questa, costa tanto poco.

