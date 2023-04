Apple Watch è probabilmente il miglior indossabile sul mercato, ma quanto costa? Pur considerando le offerte che girano in rete, un’investimento di almeno 260/270€ è necessario (come nel caso di Apple Watch SE 2ª gen). Fortuna però che alternative ben più economiche ma comunque affidabili non mancano. Ti parlo ad esempio del POCO Watch, che oggi – grazie allo sconto Amazon del 50% – costa solo 49,99€, spedizione inclusa.

Con il POCO Watch tieni d’occhio la salute e monitori l’attività fisica: approfitta dello sconto Amazon del 50%

Il POCO Watch è un dispositivo all’avanguardia che unisce stile ed eleganza a funzionalità avanzate. Il suo display AMOLED da 1,6″ con vetro curvo 2.5D e cornice ultra sottile offre un’esperienza visiva mozzafiato che ti permette di visualizzare informazioni e dati con maggiore chiarezza. La leggerezza dell’orologio significa che sarai comodo e libero di muoverti durante l’uso quotidiano, potresti addirittura dimenticare di indossarlo.

Il chip GNSS di precisione integrato supporta il posizionamento satellitare globale tramite GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou, garantendo che tu possa registrare e analizzare i tuoi spostamenti con maggiore accuratezza. La sua resistenza all’acqua di 5 ATM lo rende adatto per nuotare in acque aperte o in piscina.

L’orologio è dotato di un sensore ottico professionale che monitora i livelli di ossigeno nel sangue, misurando il livello di ossigeno nel sangue. I sensori avanzati della frequenza cardiaca e gli algoritmi inoltre ti aiutano a tenere traccia dello stato di salute del tuo cuore in tempo reale, consentendoti di vedere immediatamente i cambiamenti nella frequenza cardiaca.

POCO Watch è in grado di registrare le fasi di sonno, compresi il sonno profondo, il sonno leggero e REM, o anche un pisolino durante il giorno. Questo ti permette di avere una visione più scientifica delle tue abitudini di sonno e di essere sempre riposato e pronto a affrontare la giornata.

La ricarica magnetica infine è molto semplice, basta letteralmente un tocco per ricaricare il dispositivo. Grazie ai chip a bassa potenza, al display AMOLED aggiornato e agli algoritmi ottimizzati per la durata della batteria, puoi godere di fino a due settimane di durata della batteria. In definitiva, l’orologio POCO Watch è un accessorio perfetto per coloro che desiderano tenere traccia del proprio stile di vita e delle proprie attività in modo semplice e intuitivo, senza spendere le cifre (a volte proibitive) richieste per un Apple Watch.

