Apple Wallet sostituisce davvero le chiavi dell’auto: arriva anche Lexus tra i marchi compatibili

Le chiavi dell’auto stanno lentamente sparendo dalle tasche e, con l’arrivo di nuovi marchi compatibili, l’iPhone si avvicina sempre di più a diventare l’unico strumento necessario per guidare ogni giorno.

Il progetto di Apple di trasformare l’iPhone in una vera chiave digitale continua a fare passi avanti concreti. Dopo anni di sviluppo e una diffusione inizialmente limitata, la funzione Car Key integrata in Apple Wallet si prepara ad accogliere un nuovo nome importante: Lexus.

L’integrazione non è ancora attiva per tutti, ma i segnali sono chiari. Il marchio giapponese è stato inserito nei sistemi interni di Apple, un passaggio che di solito anticipa il rilascio ufficiale della funzione sui veicoli compatibili.

Come funzionano le chiavi auto in Apple Wallet

La logica è semplice ma cambia completamente l’esperienza quotidiana. Con Apple Wallet, l’auto può essere aperta, chiusa e avviata direttamente dallo smartphone, senza usare chiavi fisiche o telecomandi tradizionali.

Il sistema sfrutta tecnologie come NFC e, nei modelli più avanzati, anche Ultra Wideband, che consente l’apertura automatica quando ci si avvicina al veicolo. In molti casi è disponibile anche la modalità Express, che permette di sbloccare l’auto senza autenticazione manuale.

Un dettaglio interessante riguarda la gestione dell’energia: la chiave digitale continua a funzionare anche quando l’iPhone è scarico, grazie a una riserva che mantiene attiva la funzione per alcune ore.

Lexus entra nel sistema: cosa cambia

L’arrivo di Lexus rappresenta un passaggio importante perché segna l’espansione della funzione anche nel segmento premium. Il primo modello atteso con questa integrazione è la nuova Lexus ES 2026, che dovrebbe introdurre una versione evoluta della chiave digitale.

Non è ancora chiaro se il supporto verrà esteso anche ai modelli già in circolazione o se resterà limitato alle nuove generazioni, ma la direzione è evidente: una volta introdotta su un veicolo, questa tecnologia tende a diffondersi rapidamente su tutta la gamma.

Va anche considerato che Lexus aveva già una propria soluzione digitale, ma con limiti evidenti, come la dipendenza da connessione e app dedicate. L’integrazione con Apple Wallet porta invece un’esperienza più diretta e integrata nel sistema operativo.

Una funzione che sta diventando standard

Negli ultimi mesi, sempre più case automobilistiche hanno iniziato ad adottare le chiavi digitali integrate nello smartphone. Marchi come Toyota e Rivian hanno già avviato il supporto, mentre altri grandi nomi si stanno preparando al lancio nei modelli del 2026.

Quello che fino a poco tempo fa sembrava un esperimento limitato sta diventando una funzione sempre più diffusa, spinta anche dalla necessità di semplificare l’accesso ai veicoli e ridurre la dipendenza da hardware dedicato.

Non si tratta solo di comodità. La possibilità di condividere una chiave digitale con altri utenti, controllare accessi e limitazioni o evitare la perdita delle chiavi fisiche apre scenari completamente nuovi nella gestione dell’auto.

La transizione non sarà immediata e molte auto continueranno a usare chiavi tradizionali ancora per anni, ma il cambiamento è già visibile. Con ogni nuovo marchio che si aggiunge, l’idea di uscire di casa senza portachiavi diventa sempre meno un’eccezione e sempre più una normalità.