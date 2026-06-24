Apple Wallet, nuovi funzioni in arrivo che raddoppiano la sicurezza

Negli ultimi mesi Apple Wallet ha smesso di essere soltanto un contenitore per carte di pagamento e biglietti, evolvendo verso un ruolo ben più delicato: quello di custode dell’identità digitale. È su questo terreno che si concentrano le funzioni più recenti, pensate per alzare il livello di sicurezza nella gestione di documenti e dati sensibili direttamente dall’iPhone e dall’Apple Watch.

Il fulcro della novità è Digital ID, l’identità digitale che permette di trasformare il passaporto in un documento utilizzabile dal telefono. La procedura di creazione è già di per sé una barriera di sicurezza: l’utente scansiona la pagina fotografica del passaporto, l’iPhone ne legge il chip RFID per verificarne l’autenticità, poi scatta un selfie e compie una breve sequenza di movimenti del volto e della testa. Questo controllo, paragonabile a una verifica biometrica, serve a garantire che solo il legittimo proprietario possa aggiungere e usare il documento, associandolo in modo univoco al proprio dispositivo.

Apple Wallet cambia la sicurezza

A questo si aggiunge un meccanismo di protezione che lavora dietro le quinte. I dati del documento sono cifrati e conservati localmente, all’interno del Secure Element, il chip blindato che custodisce anche le credenziali di Apple Pay e le chiavi digitali: né Apple né l’autorità emittente possono sapere quando, dove o quali informazioni vengono mostrate. Ogni presentazione del documento richiede una conferma con Face ID o Touch ID, e la firma crittografica del dispositivo impedisce che il documento venga clonato e riutilizzato in modo fraudolento.

C’è poi il principio della cosiddetta minimizzazione dei dati, forse l’aspetto più interessante sul fronte privacy. Quando un lettore o un servizio richiede una verifica, il sistema condivide soltanto il sottoinsieme di informazioni strettamente necessario, senza rivelare il resto. Su questa logica si innesta una delle estensioni più recenti, annunciata da Apple nella primavera del 2026: la possibilità di usare il documento digitale per verificare la maggiore età, all’apertura di un nuovo account, durante il download di app riservate agli adulti o su piattaforme che lo richiedono, confermando di aver superato una certa soglia anagrafica senza dover esibire nome, indirizzo o data di nascita.

La direzione, dunque, è chiara: fare dell’iPhone uno strumento credibile non solo per pagare, ma per gestire porzioni sempre più ampie dell’identità personale, con un livello di protezione che gli stessi documenti di plastica difficilmente offrono. A rafforzare il quadro contribuiscono anche gli aggiornamenti più recenti al flusso di pagamento, ridisegnato per mostrare con chiarezza carte, saldi e opzioni prima di confermare ogni transazione.

Resta, però, un limite che riguarda direttamente chi legge dall’Italia. Tutte queste funzioni sono per ora disponibili solo negli Stati Uniti e si appoggiano al passaporto statunitense. In Europa l’arrivo è tutt’altro che scontato: il quadro normativo è molto più rigido, governato dal regolamento eIDAS e dal GDPR, e l’Unione sta sviluppando una propria soluzione, l’European Digital Identity Wallet, pensata per essere riconosciuta in tutti gli Stati membri. Difficile, in questo contesto, che le autorità affidino a un’azienda privata l’infrastruttura dell’identità digitale dei cittadini.

Per gli utenti italiani, insomma, le novità di Wallet sono soprattutto un segnale di dove sta andando l’ecosistema. La cassaforte digitale di Apple si fa sempre più solida e ambiziosa; quando e se quelle stesse garanzie attraverseranno l’Atlantico, però, dipende da equilibri che con la tecnologia hanno poco a che fare.