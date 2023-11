Apple Vision Pro si avvicina al lancio con visionOS beta 6

Martedì, Apple ha fatto un passo significativo verso il lancio del suo atteso dispositivo Vision Pro, rilasciando la sesta beta di visionOS, il sistema operativo progettato specificamente per il nuovo hardware. Questa versione beta, attualmente disponibile solo per gli sviluppatori con un kit per sviluppatori Apple Vision Pro, ha rivelato alcune caratteristiche interessanti, tra cui nuovi video di onboarding che promettono di migliorare l’esperienza utente.

visionOS beta 6 e i video di onboarding: Apple Vision Pro si prepara al lancio

Vision Pro si distingue come un dispositivo unico nel portfolio di Apple, e per questa ragione, è accompagnato da una serie di schermate e video di onboarding. Questi materiali sono essenziali per aiutare gli utenti a familiarizzare con le funzionalità innovative del dispositivo. Nella beta 6, Apple ha introdotto un nuovo video che illustra come navigare nell’interfaccia di visionOS.

Il video, della durata di 35 secondi e mostrato durante il processo di installazione, dimostra come gli utenti possano interagire con il dispositivo semplicemente guardando gli elementi sullo schermo, come le icone delle app, e selezionandoli con un gesto del tocco con due dita. Questo metodo di navigazione intuitivo sfrutta la combinazione di sguardi e gesti, offrendo un’esperienza utente fluida e naturale.

Un altro video aggiunto in questa beta fornisce una panoramica dettagliata su come gli utenti possono creare la propria “Persona” 3D per le chiamate FaceTime usando l’auricolare. Il processo ricorda la configurazione di Face ID su iPhone o iPad, richiedendo agli utenti di posizionare il dispositivo di fronte al proprio volto e seguire una serie di semplici istruzioni.

New video tutorial showing Persona Enrollment for Apple Vision Pro added in visionOS beta 6! The enrollment uses the EyeSight display to guide the user. pic.twitter.com/cGfsdTuIaY — M1 (@M1Astra) November 14, 2023

Il numero di build di visionOS beta 6, 21N5300a, rappresenta un significativo salto qualitativo rispetto alla build precedente, indicando che il sistema operativo è ormai in uno stato stabile e vicino al rilascio finale. Questo sviluppo arriva in un momento opportuno, dato che Apple Vision Pro è previsto nei negozi all’inizio del 2024. Inoltre, la recente aggiunta della funzionalità di registrazione video spaziali su iPhone 15 Pro con iOS 17.2 beta suggerisce che i piani di Apple stanno procedendo come previsto.

Con l’introduzione di Apple Vision Pro e le sue funzionalità avanzate, Apple sta aprendo la strada a una nuova era di tecnologia indossabile. Gli utenti possono aspettarsi un’esperienza immersiva e interattiva, che combina l’ultimo grido della tecnologia con un’interfaccia utente intuitiva e accessibile. Con il lancio di Vision Pro all’orizzonte, si prevede che il dispositivo avrà un impatto significativo sia sul mercato che sulla cultura tecnologica.