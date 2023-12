Apple Vision Pro è vicino al lancio: cominciano i seminari per i venditori

Apple sta intensificando i preparativi per il lancio di Vision Pro. Secondo un recente rapporto di Bloomberg, la compagnia ha iniziato a pianificare sessioni di formazione specifiche per i lavoratori del commercio al dettaglio, preparandosi per l’introduzione di questo prodotto rivoluzionario prevista per l’inizio del 2024.

Preparativi per il lancio di Apple Vision Pro

Mark Gurman di Bloomberg, nella sua ultima edizione della newsletter Power On, ha rivelato che Apple ha programmato sessioni di formazione di due giorni per i dipendenti del settore retail. Questo programma prevede che “alcune persone” di ogni Apple Store negli Stati Uniti vengano trasportate in California per partecipare a queste sessioni. Successivamente, questi dipendenti ritorneranno ai loro negozi per formare il resto del personale.

La formazione inizierà a metà gennaio e ogni dipendente riceverà due giorni di istruzione. Questo processo è considerato ad alto rischio, data la complessità dell’installazione di Vision Pro. È fondamentale che ogni fase sia eseguita con precisione, dalla personalizzazione del dispositivo per ogni cliente all’adattamento sul posto, per garantire un’esperienza utente ottimale.

Gli Apple Store inizieranno a ricevere nuove attrezzature per assemblare e imballare i visori Vision Pro. Gurman suggerisce che i clienti che acquistano Vision Pro online potrebbero essere incoraggiati a ritirare il dispositivo direttamente in negozio.

Nonostante le iniziali speranze di lanciare Vision Pro a gennaio, Gurman ha riferito che questo obiettivo non sarà raggiunto. Tuttavia, si prevede che il lancio avvenga prima di marzo, a meno di imprevisti.

Il lancio di Vision Pro rappresenta un passo significativo per Apple. Con una formazione approfondita dei dipendenti e l’introduzione di nuove attrezzature nei negozi, Apple si sta preparando a offrire un’esperienza unica e personalizzata ai suoi clienti. Questo lancio è atteso con grande interesse, sia per l’innovazione tecnologica che rappresenta sia per l’impatto che avrà sull’esperienza di acquisto in negozio.