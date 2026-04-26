Apple TV, tutte le novità in arrivo a maggio tra thriller, fantascienza e il film di John Travolta

Apple TV prepara un mese di maggio ricco di nuove uscite, tra thriller, fantascienza, sport e un debutto alla regia destinato a incuriosire molti spettatori.

La piattaforma continua a puntare su un catalogo selezionato, meno affollato rispetto ad altri servizi streaming, ma costruito attorno a produzioni originali riconoscibili e a titoli pensati per pubblici diversi.

Il mese si apre con la Formula 1, che il 3 maggio porta su Apple TV il Gran Premio di Miami. Per gli abbonati negli Stati Uniti, la stagione 2026 è disponibile con gare e contenuti extra inclusi, un segnale del peso crescente dello sport live all’interno dell’offerta Apple. Per il pubblico italiano resta soprattutto un’indicazione di strategia: Apple guarda sempre più agli eventi sportivi come parte dell’esperienza TV.

Unconditional porta il thriller al centro del mese

L’8 maggio arriva Unconditional, una serie thriller costruita attorno a una vacanza madre-figlia che prende una piega drammatica. La storia segue Gali, venticinquenne arrestata a Mosca con l’accusa di traffico di droga, e sua madre Orna, decisa a non accettare quella versione dei fatti.

Il racconto promette una tensione molto personale, perché parte da un legame familiare e lo trascina dentro un ambiente fatto di criminalità, corruzione e pericoli crescenti. È il tipo di produzione che Apple TV sta cercando spesso: non solo mistero, ma anche personaggi messi sotto pressione da eventi più grandi di loro.

Maximum Pleasure Guaranteed mescola tensione e commedia

Il 20 maggio sarà la volta di Maximum Pleasure Guaranteed, una serie descritta come thriller-comedy. Al centro c’è Paula, una madre appena divorziata che si ritrova coinvolta in una spirale di ricatti, omicidi e calcio giovanile, mentre affronta anche una complicata battaglia per l’affidamento dei figli.

Il tono sembra diverso rispetto ai thriller più cupi, perché unisce indagine, caos familiare e una crisi d’identità personale. La protagonista, convinta di aver assistito a un crimine, inizia a scavare da sola in una vicenda che potrebbe nascondere una cospirazione più ampia.

John Travolta debutta alla regia

Il 29 maggio arriva Propeller One-Way Night Coach, film d’avventura che segna il debutto alla regia di John Travolta. La storia è ambientata nell’epoca d’oro dell’aviazione e segue Jeff, giovane appassionato di aerei, in un viaggio di sola andata attraverso gli Stati Uniti verso Hollywood insieme alla madre.

Tra scali inattesi, passeggeri eccentrici e il fascino dei vecchi voli di linea, il film punta su un immaginario più caldo e nostalgico. È una proposta diversa dal resto del mese, più orientata al racconto di formazione e al piacere del viaggio che alla tensione pura.

Star City espande l’universo di For All Mankind

Sempre il 29 maggio debutta Star City, serie di fantascienza legata all’universo di For All Mankind. Il racconto torna alla corsa allo spazio alternativa, ma cambia prospettiva: questa volta lo sguardo si sposta dietro la Cortina di Ferro, dentro il programma spaziale sovietico.

La serie segue cosmonauti, ingegneri e ufficiali dell’intelligence coinvolti in una missione enorme, segnata da ambizione politica, rischi personali e segreti di Stato. Per chi ha seguito For All Mankind, potrebbe essere l’uscita più attesa del mese, perché allarga un mondo narrativo già molto riconoscibile.

Maggio conferma così la direzione di Apple TV: pochi titoli, ma molto caratterizzati. Tra sport, thriller familiari, commedia nera, avventura e fantascienza, il catalogo prova a parlare a spettatori diversi senza perdere quella cura produttiva che resta uno dei tratti più riconoscibili della piattaforma.