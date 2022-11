Apple TV Remote (2021) ad un prezzo BOMBA su Amazon

Goditi una nuova esperienza di controllo grazie al telecomando Apple Siri di seconda generazione. Questo dispositivo è compatibile con la prima e la seconda generazione di Apple TV 4K e Apple TV HD e ti permette di utilizzare un nuovo set di funzioni sia touch che vocali. Acquistalo ora su Amazon a soli 50,98€ invece di 65,00€.

Piccolo e abbastanza compatto da poter essere tenuto facilmente in una mano, ha controlli intuitivi per trovare e gestire i media. Usa il clickpad per selezionare ciò che desideri, scorrere le playlist audio o utilizza l’anello esterno per fare zapping tra i contenuti . Con un gesto circolare puoi scorrere lungo l’anello esterno come un jog dial, scansionando avanti e indietro nei programmi TV e nei film per trovare le tue scene preferite. Il telecomando Siri fornisce anche pulsanti per disattivare l’audio, regolare il volume, mettere in riproduzione/pausa, e attivare Siri.

Un’altra opzione di navigazione è Siri. Premi semplicemente il pulsante laterale dedicato per attivare il microfono e pronunciare i comandi vocali per trovare contenuti o gestire ciò che è attualmente in riproduzione.

Il cavo incluso può ricaricare rapidamente la batteria agli ioni di litio incorporata del telecomando Siri tramite un adattatore di alimentazione a muro (opzionale), in alternativa puoi utilizzare la porta USB di un computer.

Invece di mettere quello che sostanzialmente equivaleva a un trackpad nella parte superiore del telecomando, Apple è passata a un pad direzionale molto più tradizionale. All'interno del D-pad circolare c'è un pulsante centrale sensibile al tocco che ti consente comunque di scorrere tra i contenuti o spostarti in qualsiasi direzione. (E sì, puoi ancora giocare con il sottile movimento delle icone delle app sulla schermata iniziale spostando delicatamente il pollice.) Ma alcune app di streaming non funzionavano perfettamente con quel metodo di input, per questo Apple ora include il molto più preciso D-pad.

