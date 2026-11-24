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Dicembre 2026 si apre con un calendario ricco su Apple TV+: il servizio streaming di Apple porta sul piccolo schermo il ritorno di una delle sue commedie più amate, uno speciale natalizio per famiglie e, stando alle prime indiscrezioni, un progetto legato a uno dei nomi più discussi della musica pop. Se stai pianificando cosa guardare questo mese, l’offerta di apple tv dicembre 2026 merita davvero attenzione.

Bad Monkey torna il 2 dicembre: Vince Vaughn di nuovo protagonista

La notizia più attesa è il ritorno di Bad Monkey: la stagione 2 debutta il 2 dicembre 2026 su Apple TV+. La serie è interpretata e prodotta esecutivamente da Vince Vaughn, che riprende il suo ruolo con la stessa energia caotica e ironica che ha conquistato il pubblico nella prima stagione.

Lo showrunner è Bill Lawrence, già noto per aver sviluppato la serie originale. La storia è tratta dall’omonimo romanzo bestseller del New York Times firmato da Carl Hiaasen, autore noto per le sue commedie nere ambientate in Florida, dove il crimine si mescola all’assurdo con risultati sempre imprevedibili.

Il cast della seconda stagione è particolarmente nutrito. Tornano L. Scott Caldwell, Rob Delaney, Meredith Hagner, Natalie Martinez, Alex Moffat, Michelle Monaghan, Ronald Peet e Jodie Turner-Smith. Tra i guest star confermati ci sono Zach Braff, Ashley Nicole Black, Scott Glenn e Charlotte Lawren: una lineup che promette nuovi colpi di scena e dinamiche fresche rispetto alla prima stagione.

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Se non hai ancora visto la prima stagione, hai ancora qualche giorno per recuperarla direttamente nell’app Apple TV sul tuo iPhone, iPad o Mac.

Fraggle Rock: A Holiday Gift arriva il 4 dicembre

Due giorni dopo, il 4 dicembre 2026, Apple TV+ regala uno speciale natalizio che farà felici grandi e piccoli: Fraggle Rock: A Holiday Gift. Al centro della storia c’è Wembley, uno dei personaggi più amati del franchise, impegnato in una avventura festiva tutta da scoprire.

Lo speciale non si limita alla narrativa animata: include esibizioni musicali dal vivo di Nicole Scherzinger e Lilli Cooper, due artiste con background molto diversi che portano una dimensione sonora inaspettata all’atmosfera delle feste. È il tipo di contenuto pensato per essere guardato in famiglia, magari su un grande schermo con Apple TV 4K collegato al televisore di casa.

Fraggle Rock ha una storia lunga e affezionata: il franchise esiste dagli anni Ottanta e il rilancio su Apple TV+ ha dimostrato che il pubblico contemporaneo risponde ancora bene a questi personaggi. Uno speciale holiday è il formato perfetto per avvicinarsi alla serie anche senza conoscerla.

Il progetto legato a Justin Timberlake: cosa sappiamo

Tra le uscite di apple tv dicembre 2026 circola anche il nome di Justin Timberlake, associato a un progetto in arrivo sul servizio. Al momento i dettagli ufficiali sono limitati: Apple non ha ancora rilasciato comunicati completi sul formato, sulla data precisa o sul titolo definitivo del progetto.

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Conviene quindi tenere d’occhio la sezione In arrivo dell’app Apple TV nei prossimi giorni: Apple aggiorna regolarmente le anteprime e le date di uscita direttamente nell’interfaccia. Su iPhone, basta aprire l’app, scorrere verso il basso nella scheda Originals e cercare i titoli in evidenza per dicembre.

Come guardare tutto su iPhone, iPad, Mac e Apple TV 4K

Apple TV+ è disponibile su oltre un miliardo di schermi: iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K, Apple Vision Pro, ma anche smart TV di terze parti e console da gioco. In Italia, l’abbonamento è accessibile direttamente dall’app Apple TV, già installata su tutti i dispositivi Apple.

Se hai un abbonamento Apple One, Apple TV+ è già incluso nel pacchetto. Altrimenti puoi attivare una prova gratuita direttamente dalle Impostazioni del tuo iPhone, nella sezione dedicata agli abbonamenti. Per guardare Bad Monkey stagione 2 fin dal primo episodio il 2 dicembre, assicurati che l’app sia aggiornata all’ultima versione disponibile: vai su App Store, cerca Apple TV e controlla la disponibilità di aggiornamenti.

Per chi vuole restare aggiornato su tutte le uscite ufficiali, la pagina dedicata su tv.apple.com riporta il calendario completo con trailer e anteprime.

Dicembre 2026 si conferma un mese solido per gli abbonati Apple TV+: tra il ritorno di Bad Monkey con un cast ampliato, lo speciale festivo dei Fraggle e le novità ancora da svelare, vale la pena tenere l’app sempre a portata di mano. Il consiglio pratico è semplice: aggiungi subito Bad Monkey stagione 2 alla tua lista di attesa nell’app Apple TV, così riceverai una notifica non appena il primo episodio sarà disponibile.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.