Apple TV+ ad aprile 2026: cosa vedere tra le nuove uscite da non perdere

Aprile non sarà un mese qualsiasi per Apple TV+, perché tra ritorni molto attesi, un film con Keanu Reeves e una nuova serie destinata a far parlare, la piattaforma mette in fila alcune uscite che meritano davvero attenzione.

Il punto, però, non è limitarsi a scorrere l’elenco delle novità. Quando una piattaforma come Apple TV+ aggiorna il catalogo, la differenza la fa capire quali titoli possono davvero interessare e quali invece rischiano di restare sullo sfondo. In questo caso la selezione di aprile appare abbastanza chiara: ci sono almeno quattro uscite che danno il senso del mese e raccontano bene dove Apple vuole spingere il suo servizio streaming.

Il ritorno più forte è Your Friends & Neighbors

Tra i titoli che hanno più peso c’è sicuramente la seconda stagione di Your Friends & Neighbors, che arriva il 3 aprile. È uno di quei ritorni che contano perché parte da una base già conosciuta e prova ad alzare ulteriormente il livello della tensione. Il nome di Jon Hamm da solo basta a darle una visibilità superiore alla media, ma il punto vero è che questa serie ha il profilo giusto per continuare a essere uno dei titoli di riferimento della piattaforma nel mese.

Outcome è il film da tenere d’occhio

Il 10 aprile tocca invece a Outcome, uno dei debutti più interessanti del mese anche per il cast. La presenza di Keanu Reeves rende il film immediatamente più forte sul piano dell’attenzione, ma non basta questo a spiegare l’interesse che lo circonda. È il tipo di uscita che può spingere anche chi non segue abitualmente Apple TV+ a dare un’occhiata alla piattaforma, soprattutto perché si muove su un terreno più autoriale ma con un nome molto riconoscibile al centro.

La possibile sorpresa del mese è Margo’s Got Money Troubles

Tra le novità assolute, Margo’s Got Money Troubles è forse quella che può guadagnare più spazio col passare dei giorni. Debutta il 15 aprile e ha dalla sua un taglio più contemporaneo, più vicino a un certo tipo di racconto capace di mescolare disagio economico, esposizione pubblica e vita privata. È una serie che potrebbe intercettare un pubblico diverso rispetto ai thriller o ai crime più tradizionali, e proprio per questo va osservata con attenzione.

Criminal Record resta una scelta solida

Il 22 aprile torna anche Criminal Record con la seconda stagione, e qui il discorso è più semplice: chi ha già apprezzato il tono della prima sa già cosa aspettarsi. Non è necessariamente il titolo più rumoroso del mese, ma è uno di quelli più affidabili, perché tiene insieme tensione, atmosfera e continuità. In una lineup piena di debutti, avere un ritorno così aiuta Apple TV+ a non dare l’idea di puntare tutto solo sulle novità.

Widow’s Bay può chiudere aprile con il titolo più curioso

A fine mese arriva infine Widow’s Bay, prevista per il 29 aprile. È probabilmente il titolo più strano e più difficile da classificare del gruppo, ed è proprio questo a renderlo interessante. Quando Apple inserisce in catalogo una serie che prova a muoversi tra mistero, commedia nera e atmosfera insolita, di solito sta cercando anche di ampliare il perimetro del proprio pubblico.

Nel complesso, aprile sembra un mese costruito bene per Apple TV+: non tanto perché ci sia una quantità enorme di uscite, ma perché ci sono alcuni titoli con un’identità chiara. Ed è spesso lì, più che nei cataloghi affollati, che si vede davvero la forza di una piattaforma.