Il suo debutto sul mercato è abbastanza recente ma la Apple TV 4K di 3ª generazione può essere tua già a prezzo scontato. Su eBay la puoi infatti acquistare a soli 143 euro (anziché 169) utilizzando il codice FESTE22.

L’articolo è venduto da Monclick Italia, rivenditore professionale con feedback positivo al 96,4% e oltre 230mila recensioni. La spedizione ha un costo di 4,90 euro.

Apple TV 4K 3ª gen: via all’intrattenimento!

La nuova generazione di Apple TV 4K porta le migliori tecnologie audio e video sullo schermo di casa. Il suo cuore pulsante è il chip A15 Bionic, che si traduce in maggior potenza ed efficienza dei consumi.

La CPU poi garantisce performance il 50% più veloci rispetto alla generazione precedente, di conseguenza risponde istantaneamente ai comandi, la navigazione è più rapida e le animazioni dell’interfaccia sono più scattanti. Per quanto riguarda invece la GPU, le prestazioni sono ora fino al 30% più veloci.

Apple TV 4K 2022 supporta l’HDR10+, oltre alla tecnologia Dolby Vision, ed è in grado di riprodurre i dettagli sorprendenti e i colori vivaci esattamente come pensati da chi li ha creati. Gli utenti possono godersi un’esperienza home theater davvero immersiva, grazie all’audio surround Dolby Atmos, Dolby Digital 7.1 o Dolby Digital 5.1.

Non dimentichiamo il Siri Remote con il suo clickpad sensibile al tocco per spostarsi nell’intuitiva interfaccia di Apple TV in modo veloce, fluido e preciso.

