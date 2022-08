Apple è tra le aziende tech più attive su YouTube e pubblica con costanza non solo spot pubblicitari, ma anche video molto utili per gli utenti, come guide e Q&A. L’ultimo video ora disponibile sulla piattaforma di Big G è probabilmente il più utile e interessante degli ultimi anni e non è difficile intuirne il motivo.

Negli oltre quattro minuti di “Passaggio ad iPhone. Le risposte a tutte le tue domande“, Apple risponde ai quesiti più cercati (su Google, immaginiamo) dagli utenti Android prima dell’acquisto di uno smartphone made-in-Cupertino. Gli argomenti trattati sono diversi, dal trasferimento dei dati all’affidabilità, dagli aggiornamenti al supporto di Apple.

Come trasferire i dati da Android a iOS

Una domanda molto gettonata è la seguente: “Se passo ad iPhone, sarà semplice trasferire contatti, foto e messaggi?“. La risposta, ovviamente, è sì.

Sul tuo smartphone Android, scarica l’applicazione Passa a iOS (puoi scaricarla da qui). Segui le procedura guidata e scegli quali dati trasferire (messaggi, contatti, calendario, account Google, foto, video e così via). Ah, c’è anche WhatsApp! Concluso il trasferimento, puoi utilizzare il tuo iPhone con tutti i tuoi dati. Prima però, devi accedere con un ID Apple.

Lo smartphone Android può essere dato in permuta?

Anche in questo caso la risposta è affermativa.

Se il tuo smartphone Android è idoneo alla permuta, puoi consegnarlo ad Apple e ottenere un credito da scalare su un nuovo acquisto o una Apple Gift Card da usare quando vuoi.

Nel caso in cui non lo fosse, puoi comunque consegnarlo all’azienda californiana, che si preoccuperà di riciclarlo nel modo corretto. A costo zero, ovviamente.

Per maggiori informazioni, consulta questa pagina.

iPhone: aggiornamenti, affidabilità, sicurezza

Nel corso del video (girato all’interno di uno splendido Apple Store), l’azienda punta i riflettori su alcuni vantaggi che – dando un’occhiata al mercato – non sono assolutamente scontati.

L’iPhone – che ha contribuito in modo strepitoso all’ultimo record dell’azienda – è un dispositivo che garantisce prestazioni di alto livello per un bel po’ di anni. Il connubio tra hardware e software si traduce in un livello di qualità e affidabilità senza pari, e il supporto costante e duraturo a suon di aggiornamenti è qualcosa che gli utenti Android invidiano.

Anche in termini di sicurezza non si scherza. L’azienda di Cupertino dimostra praticamente da sempre di avere a cuore la privacy dei suoi utenti e, in questa ottica, nel corso degli anni ha integrato in iOS diverse feature.

La privacy è un diritto umano inalienabile. Ed è anche uno dei valori fondanti di Apple: i tuoi dispositivi ti accompagnano in tanti momenti della tua vita, ma a decidere quali esperienze condividere, e con chi, devi essere solo tu. Progettiamo i prodotti Apple perché difendano la tua privacy e ti diano il pieno controllo sui tuoi dati personali. Non è sempre facile. Ma questa è l’innovazione in cui crediamo.

Clicca qui per saperne di più.

Di seguito il video completo: