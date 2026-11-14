Apple stava realizzando un'auto: il progetto segreto che in pochi conoscono

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, ripreso da Applesfera, una parte degli ingegneri è stata spostata su intelligenza artificiale e robotica domestica. L’obiettivo, a Cupertino, sarebbe portare nuovi dispositivi nelle case già dal 2027.

Il programma Apple Car è stato a lungo uno dei dossier più segreti e discussi di Cupertino. Anni di lavoro nei laboratori, molte indiscrezioni, nessun prodotto arrivato davvero sul mercato. Quando nel 2024 il progetto è stato cancellato, molti team sono stati ricollocati in altre aree, soprattutto nell’IA. Una parte delle competenze sviluppate su sensori, software di bordo e automazione sarebbe però finita nella robotica per la casa.

A fare da collegamento tra la stagione dell’auto e quella dei robot c’è Kevin Lynch, manager di lungo corso in Apple. È stato una figura centrale nello sviluppo software di Apple Watch e poi ha guidato l’ultima fase del progetto auto. Secondo le ricostruzioni, fu proprio lui a comunicare al gruppo la chiusura del programma. Oggi segue i progetti speciali di robotica, un settore ancora poco visibile dall’esterno, ma considerato importante per i prossimi anni. Non più un’auto, insomma. Forse un dispositivo da salotto.

Ternus prende in mano la robotica: il nuovo equilibrio tra hardware e IA

Il passaggio più importante riguarda la catena di comando. Secondo Gurman, il gruppo di robotica Apple è stato tolto dall’organizzazione di John Giannandrea, responsabile di intelligenza artificiale e machine learning arrivato da Google, ed è passato sotto la supervisione diretta di John Ternus. Ternus, già capo dell’ingegneria hardware, ha oggi un peso sempre maggiore nella gestione dei prodotti. Stando alle indiscrezioni, avrebbe assunto anche il controllo dei team al lavoro sui dispositivi domestici intelligenti.

Un prototipo di robot da tavolo con schermo orientabile durante i test in laboratorio, tra strumenti e componenti hardware.

Non sarebbe un semplice cambio di caselle nell’organigramma. Giannandrea resterebbe al centro delle tecnologie di base dell’IA Apple. Ternus, invece, avrebbe in mano la parte più vicina al prodotto: hardware, sistemi operativi dedicati, algoritmi pensati per l’interazione con la casa. Il messaggio sembra chiaro: Cupertino vuole accelerare. Dopo ritardi e rinvii legati a Siri e alle nuove funzioni intelligenti, Apple non vuole lasciare ad altri la prossima categoria di dispositivi connessi.

HomeView, J595 e il braccio motorizzato: cosa prepara Apple per il 2027

Il primo tassello visibile di questa strategia è HomeView, dispositivo domestico già presentato e pensato come centro di controllo per la casa. Dietro, però, secondo Bloomberg ci sarebbe qualcosa di più ambizioso: un robot da tavolo, nome in codice J595, con uno schermo simile a quello di un iPad montato su un braccio robotico motorizzato.

Il progetto prevederebbe un display da circa 9 pollici, più grande dei 7 pollici attribuiti all’attuale HomeView, capace di ruotare sulla base fino a 360 gradi. Il dispositivo userebbe il riconoscimento vocale per capire chi sta parlando e orientare lo schermo verso quella persona. Una funzione nata, almeno in origine, per le videochiamate. L’idea, nelle ricostruzioni di Gurman, era quella di seguire l’utente nella stanza. Poi il piano si sarebbe allargato, con telecamere, sensori e funzioni di Siri AI.

Secondo le indiscrezioni, l’hardware sarebbe vicino alla forma finale da circa due anni. Il lancio, però, sarebbe rimasto fermo in attesa di un assistente vocale più maturo. Solo con l’evoluzione di Siri AI, Apple avrebbe potuto rimettere mano alla tabella di marcia. La finestra indicata, con cautela, è il 2027.

Dai robot da tavolo a quelli mobili: la partita di Apple sulla prossima IA

Il robot da tavolo Apple sarebbe solo il primo passo. Nei laboratori di Cupertino, secondo le ricostruzioni, sarebbero allo studio anche dispositivi mobili capaci di muoversi dentro casa. Una strada che ricorda prodotti come Amazon Astro, il robot domestico lanciato da Amazon in forma limitata e mai diventato un prodotto di massa.

La sfida, per Apple, è capire se hardware domestico, intelligenza artificiale e servizi possano dare vita a una nuova categoria credibile, dopo anni dominati da iPhone, Mac, iPad e wearable. Mettere uno schermo su una base non basta, e a Cupertino lo sanno bene. Servono utilità quotidiana, affidabilità, privacy e un prezzo sostenibile. Solo allora si capirà se la fine dell’auto è stata una ritirata, oppure l’inizio di un’altra partita: questa volta giocata dentro le case.