Apple sposta la produzione degli iPhone destinati agli USA dall’Asia all’India

Nel panorama globale della tecnologia, un nuovo asse produttivo si sta delineando con crescente evidenza: Apple sta compiendo una scelta dirompente, ridefinendo la propria supply chain e spostando il baricentro della produzione degli iPhone destinati al mercato USA dalla storica alleata Cina alla vivace e in ascesa India. Questa decisione, tutt’altro che casuale, nasce dalla necessità di rispondere alle recenti tensioni commerciali tra Washington e Pechino, culminate con l’introduzione di dazi e tariffe che rischiano di stravolgere gli equilibri del settore.

Non è un mistero che il tema dei dazi sia stato centrale nelle politiche commerciali degli Stati Uniti, soprattutto durante l’era Trump, e la situazione si è fatta ancor più intricata negli ultimi mesi. Le autorità americane hanno imposto tariffe del 25% su numerosi prodotti cinesi, lasciando tuttavia una finestra di esenzione temporanea per gli smartphone. Ma il clima di incertezza permane, e la minaccia di un inasprimento delle tariffe pende come una spada di Damocle sulla testa dei giganti tech.

Apple, storicamente legata alla Cina per la produzione dei suoi dispositivi di punta, si è trovata a dover ripensare la propria strategia industriale per garantire continuità e competitività nel mercato USA. Da qui la scelta di investire massicciamente in India, un paese che negli ultimi anni ha dimostrato una sorprendente capacità di adattamento e crescita nel settore dell’elettronica di consumo. I dati parlano chiaro: l’India ha già superato la Cina come principale hub produttivo di iPhone destinati agli Stati Uniti, rappresentando oltre un quinto della produzione mondiale. Un risultato che, fino a poco tempo fa, sembrava impensabile.

La mossa di Apple non si limita a un semplice spostamento logistico, ma implica una complessa opera di sincronizzazione tra gli stabilimenti produttivi. Se la produzione dell’iPhone 16 ha registrato qualche ritardo nelle linee indiane, le prospettive per l’iPhone 17 sono decisamente più rosee: la produzione dovrebbe avviarsi in contemporanea sia in India che in Cina, segno di una crescente maturità industriale del subcontinente asiatico. Il colosso di Cupertino punta in alto: l’obiettivo dichiarato è raggiungere il 50% della produzione iPhone in India entro pochi anni, consolidando così una strategia di diversificazione che potrebbe fare scuola in tutto il comparto tecnologico.

Ma questa rivoluzione nella supply chain non è priva di insidie. Da un lato, Apple deve garantire una capacità produttiva tale da soddisfare i picchi di domanda del mercato USA, soprattutto nei periodi di lancio dei nuovi modelli. Dall’altro, si profila il rischio che anche l’India possa finire nel mirino delle politiche protezionistiche americane, diventando a sua volta oggetto di nuovi dazi. Finora, l’azienda ha assorbito gli extra costi legati alle tariffe, ma un eventuale irrigidimento delle misure doganali avrebbe ripercussioni dirette sui prezzi finali per i consumatori americani, con il rischio di minare la competitività degli iPhone rispetto ai rivali.

Non va dimenticato che questa strategia di delocalizzazione e diversificazione produttiva è ormai una tendenza consolidata nel mondo hi-tech. Molti colossi del settore guardano con interesse all’India, attratti da una manodopera sempre più qualificata e da una filiera industriale in rapida espansione. La scommessa di Apple è dunque doppia: da un lato, mettere al riparo la propria supply chain dalle incertezze geopolitiche e dalle fluttuazioni delle tariffe; dall’altro, contribuire a trasformare l’India in un nuovo polo globale dell’elettronica di consumo, capace di rivaleggiare con la Cina sia per volumi produttivi che per qualità.

In definitiva, il futuro della produzione iPhone e dell’intera industria tecnologica passerà sempre più da scelte strategiche che dovranno tenere conto di fattori come la flessibilità della supply chain, la gestione dei dazi e la capacità di anticipare i cambiamenti normativi. La partita è aperta, e le mosse di Apple saranno osservate con attenzione non solo dagli analisti di settore, ma anche dai consumatori, che potrebbero presto trovarsi a scegliere tra un iPhone “Made in India” e uno “Made in China”, con tutte le implicazioni che questo comporta in termini di prezzo, qualità e accessibilità.