Apple Smart Folio per iPad Pro 11" ad un prezzo incredibile su Amazon

L’iPad Pro di Apple non è stato l’unico hardware a ricevere un’importante aggiornamento ultimamente. Anche la Smart Keyboard Folio ha ricevuto un importante update rispetto la versione precedente. Acquistala ora su Amazon a soli 69,00€ invece di 89,00€.

La Smart Keyboard Folio si collega magneticamente al tuo iPad. Una serie di nuovi magneti sono incorporati nel pannello posteriore del nuovo iPad per farlo funzionare. Questi magneti tengono la struttura salda in posizione, ma una caduta potrebbe causare gravi danni, quindi bisogna stare attenti.

Ciò che ha sempre reso la tastiera per l’iPad di Apple in qualche modo unica è stata la mancanza di parti mobili che potrebbero smontarsi in caso di caduta. Non c’è nessuna parte meccanica o a farfalla. La tastiera stessa è realizzata in tessuto, irrigidito e rinforzato, ideale sopratutto per le persone maldestre.

Quando si tratta di dimensioni e praticità durante la digitazione, ci sono due modelli da considerare: il modello più grande da 12,9 pollici che è capace di contenere una tastiera di dimensioni standard e il modello da 11 pollici. In confronto è un po’ più piccola ma mantiene le stesse caratteristiche. A causa dei vincoli di spazio, quello da 11 pollici non può contenere una tastiera di dimensioni standard.

Per quanto riguarda la tastiera invece (che si può acquistare a parte) i tasti hanno un feedback tattile a cui ci si abitua subito: sono veloci e reattivi. Se volessimo fare un confronto, la Smart Keyboard Folio sembra simile alla tastiera a farfalla presente sul Mac. La Smart Keyboard Folio si collega al tuo iPad Pro tramite lo Smart Connector ed è compatibile con i modelli l’iPad di nona generazione, iPad Pro 10,5“, iPad Air di terza generazione, iPad di ottava e settima generazione.

Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistala su Amazon a meno di 70 euro, e se sei cliente Prime risparmi anche sulle spese di spedizione.