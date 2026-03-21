Apple, se hai questo iPhone non puoi più ricevere assistenza: la decisione ufficiale dell'azienda con la mela

Apple ha ufficialmente aggiornato la sua lista dei dispositivi obsoleti, un passo che segna la fine dell’assistenza tecnica per alcuni modelli leggendari.

Tra questi, due iPhone che hanno segnato un’epoca per il brand e per i suoi utenti: l’iPhone 4 e l’iPhone 5. Sebbene la notizia non sia del tutto sorprendente, dato che si tratta di dispositivi con molti anni alle spalle, l’aggiornamento rappresenta comunque un momento simbolico nella storia della tecnologia mobile.

Apple ha deciso di inserire definitivamente l’iPhone 4 e l’iPhone 5 nella categoria dei dispositivi “obsoleti”, una classificazione che implica che non riceveranno più alcun tipo di supporto ufficiale. Questo significa che non sarà più possibile usufruire di riparazioni ufficiali, aggiornamenti software o assistenza tecnica, nemmeno a pagamento. Un passaggio naturale, ma che segna anche la fine di un’era per molti utenti che hanno ancora in uso questi modelli.

L’iPhone 4, che ha fatto il suo debutto nel 2010, non riceve più aggiornamenti software dal 2014, quando si è fermato con iOS 7.1.2. Da allora, è diventato virtualmente inutilizzabile per molte applicazioni moderne, come WhatsApp, che richiedono almeno iOS 15.1. D’altra parte, l’iPhone 5, lanciato nel 2012, ha visto una transizione meno brusca ma altrettanto inevitabile, passando dalla categoria “vintage” a quella “obsoleta”.

Perché Apple non fornirà più assistenza per questi iPhone

Apple segue un ciclo preciso nella gestione del supporto ai suoi dispositivi. Inizialmente, un prodotto entra nella categoria “vintage” circa cinque anni dopo la fine della commercializzazione. Durante questa fase, è possibile ottenere assistenza, ma solo se i componenti sono ancora disponibili. Dopo sette anni, il dispositivo entra nella categoria “obsoleto”, momento in cui Apple interrompe completamente il supporto, comprese le riparazioni ufficiali.

Per l’iPhone 5, il passaggio dalla categoria vintage a quella obsoleta è stato un percorso lineare. Più complessa la situazione per l’iPhone 4, che era presente in diverse varianti, alcune delle quali sono state rimosse dalla lista dei vintage, portando l’intera famiglia a essere considerata obsoleta. Ciò significa che chi possiede ancora uno di questi modelli non ha più accesso a riparazioni o supporto ufficiale da parte di Apple.

Sebbene, teoricamente, sia ancora possibile riparare l’iPhone 4 e l’iPhone 5 procurandosi componenti di ricambio, la situazione non è così semplice. Dal momento che questi dispositivi non sono più in commercio, trovare parti compatibili può essere complicato e costoso. Inoltre, anche se si riuscisse a reperire i pezzi di ricambio, non si avrà la garanzia di una riparazione eseguita secondo gli standard Apple.

Anche la riparazione tramite terze parti potrebbe non essere una soluzione ideale, poiché la disponibilità di pezzi compatibili non è garantita, e l’esperienza potrebbe non essere la stessa di quella offerta da un centro assistenza ufficiale. Insomma, chi continua a usare questi modelli si troverà a fare i conti con difficoltà crescenti legate alla manutenzione e alla compatibilità con nuove app o funzionalità.