Apple rivoluziona l'Apple Watch: arriva lo "smart band" senza schermo

Apple starebbe preparando una delle revisioni più profonde mai viste per la sua linea di dispositivi da polso.

Il progetto, secondo le indiscrezioni più recenti, nasce dalla necessità di reagire a un mercato dei wearable sempre più frammentato, dove non tutti vogliono notifiche, app e uno schermo acceso al polso. A Cupertino si starebbero quindi valutando più strade, alcune molto lontane dall’Apple Watch tradizionale. Ma il punto importante è uno: per ora si parla ancora di ipotesi e prototipi, non di un prodotto già annunciato.

Apple guarda ai wearable senza display

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, Apple sta rivalutando l’intera famiglia Apple Watch e avrebbe preso in considerazione anche un dispositivo in stile fitness band privo di schermo. L’idea nasce dal successo crescente di prodotti come Whoop e Google Fitbit Air, che puntano su monitoraggio continuo, leggerezza e autonomia invece che su notifiche e interazioni frequenti. Il vantaggio è evidente: meno distrazioni, meno consumi e un dispositivo pensato soprattutto per salute, sonno, recupero e attività fisica.

Un eventuale smart band Apple potrebbe quindi funzionare come sensore sempre attivo, lasciando all’iPhone il compito di mostrare grafici, riepiloghi e consigli. È una logica molto diversa da quella dell’Apple Watch, ma perfettamente compatibile con l’ecosistema Apple, dove salute e fitness vengono già aggregati nell’app Salute. Al momento, però, non risultano dettagli affidabili su design, prezzo, autonomia o data di lancio.

La concorrenza spinge Apple a cambiare strategia

Il riferimento più interessante è Google Fitbit Air, lanciato nel 2026 come tracker leggero e senza schermo. Google dichiara fino a sette giorni di autonomia e il monitoraggio di parametri come frequenza cardiaca, sonno, attività, SpO2 e variazioni della temperatura cutanea. È esattamente il tipo di prodotto che mostra perché il mercato dei wearable non ruota più solo attorno agli smartwatch completi. Apple, secondo le indiscrezioni, starebbe osservando attentamente questa evoluzione insieme alla crescita di Whoop e degli smart ring.

La riflessione interna sarebbe infatti molto più ampia del solo bracciale. Apple avrebbe valutato Apple Watch con forme e dimensioni differenti, nuovi tipi di display e persino una cassa circolare. Quest’ultima possibilità, però, viene descritta come poco probabile. Sul tavolo ci sarebbero anche modelli più economici dell’attuale SE e versioni premium posizionate sopra Ultra e Hermès, con l’obiettivo di coprire più fasce di pubblico.

Quando potrebbe arrivare davvero lo smart band Apple

Qui serve molta cautela. Le fonti che hanno riportato il progetto sottolineano che Apple non avrebbe ancora scelto una direzione definitiva. Non esiste quindi una conferma ufficiale di uno smart band senza schermo né una finestra di uscita precisa. Le novità Apple Watch attese nel breve periodo restano molto più tradizionali, con aggiornamenti incrementali alla linea esistente, mentre il vero ripensamento potrebbe richiedere più tempo.

Il progetto avrebbe comunque un significato strategico importante. Un dispositivo senza display permetterebbe ad Apple di entrare in una categoria dove batteria, comodità e raccolta passiva dei dati contano più delle app. Potrebbe interessare sportivi, utenti che monitorano il sonno o persone che vogliono tenere traccia della salute senza avere un altro schermo da consultare continuamente.

Per questo il titolo parla di una rivoluzione, ma la distinzione è fondamentale: lo smart band Apple oggi è un progetto allo studio, non un prodotto già pronto per gli scaffali. Se Cupertino deciderà davvero di portarlo sul mercato, sarebbe la prima volta che l’azienda separa in modo così netto il monitoraggio sanitario dall’esperienza classica dell’Apple Watch. E proprio questa possibilità rende l’indiscrezione molto più interessante di un semplice nuovo modello.