Apple rilascia la prima beta di macOS 13.5, watchOS 9.6 e tvOS 16.6 per gli sviluppatori

In una mossa inaspettata, Apple ha appena rilasciato la prima beta di macOS 13.5, watchOS 9.6 e tvOS 16.6 per gli sviluppatori. Questo rilascio segue da vicino quello di iOS 16.5 e anticipa il prossimo evento WWDC 2023 dell’azienda.

Apple non ha fornito dettagli specifici su cosa aspettarsi da questi aggiornamenti. Tuttavia, è ragionevole aspettarsi che l’accento sia posto su miglioramenti del sistema operativo, risoluzione di bug e prestazioni complessive, piuttosto che su nuove funzionalità di grande rilievo. Questo è particolarmente vero alla luce dell’imminente WWDC, durante il quale Apple presenterà probabilmente le prossime major release dei suoi vari sistemi operativi.

Le build rilasciate oggi includono macOS Ventura 13.5 beta 1 (22G5027e), tvOS 16.6 beta 1 (20M5527e) e watchOS 9.6 beta 1 (20U5527c). Questi numeri di build possono essere utili per gli sviluppatori che desiderano documentare eventuali problemi o modifiche riscontrate durante il testing.

Ulteriori dettagli sugli aggiornamenti precedenti

Per quanto riguarda i precedenti aggiornamenti, macOS Ventura 13.4 e watchOS 9.5 hanno introdotto un nuovo sistema per controllare l’ID Apple dell’utente, consentendo al sistema di ottenere il software beta. Questo aggiornamento ha segnato un importante passo avanti per Apple nella semplificazione dell’accesso ai suoi software beta per gli sviluppatori.

watchOS 9.5 ha anche introdotto un nuovo quadrante Pride, aggiungendo un tocco di colorato tributo alla diversità al famoso smartwatch.

Inoltre, tvOS 16.5 ha attivato la nuova funzione Multiview, permettendo agli utenti di guardare fino a quattro streaming sportivi contemporaneamente sull’app Apple TV, un’aggiunta accogliente per gli appassionati di sport.

Queste nuove beta rappresentano un’opportunità eccitante per gli sviluppatori di esplorare e sperimentare con le ultime versioni dei sistemi operativi di Apple. Non vediamo l’ora di vedere quali ulteriori miglioramenti e funzionalità questi aggiornamenti porteranno in vista dell’imminente WWDC 2023.