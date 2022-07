Queste sono ore di aggiornamenti per tutti gli utenti Apple. L’azienda di Cupertino ha infatti rilasciato le nuove versioni di tutti i suoi i sistemi operativi, a partire da iOS 15.6 e macOS Monterey 12.5. Ci sono novità degne di novità? Scopriamolo insieme.

iOS 15.6 e iPadOS 15.6

Per scaricare iOS 15.6 non devi fare altro che recarti in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software. Se il tuo iPhone è idoneo, potrai scaricare l’update (la velocità del download varia in base alla connessione). Il changelog fornito da Apple è abbastanza ridotto (lo trovi di seguito), ma a prescindere dal numero effettivo di novità, è sempre consigliabile installare un nuovo aggiornamento per le migliorie alle misure di sicurezza.

Risolto un problema per il quale Impostazioni poteva continuare a indicare che lo spazio sul dispositivo era esaurito anche se era disponibile.

potevano risultare lenti o non rispondere durante la navigazione tra i testi in . Risolto un problema in Safari per il quale un pannello poteva tornare a una pagina precedente.

Disponibile è anche iPadOS 15.6, ma in tal caso c’è da aggiungere un fix aggiuntivo: il colosso californiano ha infatti risolto un problema con la ricarica di iPad Mini di sesta generazione.

macOS Monterey 12.5

Con l’ultima release di macOS l’elenco delle aggiunte è addirittura più breve. Insomma, non aspettarti grandi cose, per il pacchetto completo bisognerà attendere macOS Ventura (tra settembre e ottobre). Come nel caso precedente, il download è assolutamente consigliato: quando migliorano le misure di sicurezza, è tutto guadagnato.

Per scaricare l’aggiornamento recati in Preferenze di Sistema > Aggiornamento Software.

Altri aggiornamenti

Come da tradizione, Apple ha reso disponibili anche altri aggiornamenti. Parliamo precisamente di watchOS 8.7, tvOS 15.6 e HomePod 15.6 per Apple Watch, Apple TV HD/4K e HomePod rispettivamente.