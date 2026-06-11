Apple rende obsoleti un milione di dispositivi popolari in un colpo solo: utenti infuriati

Al centro della discussione c’è la classificazione che divide i prodotti in vintage e obsoleti. Un dispositivo diventa vintage quando Apple ha smesso di distribuirlo da più di cinque anni e meno di sette; supera la soglia dell’obsolescenza una volta passati i sette anni. La differenza è sostanziale, perché per gli apparecchi obsoleti viene interrotta del tutto l’assistenza hardware e i centri autorizzati non possono più ordinare i pezzi di ricambio.

L’ultimo giro di vite ha colpito modelli tutt’altro che dimenticati. Tra gli apparecchi entrati nella fascia vintage figurano il primo iPhone con il marchio Pro e diverse varianti di generazioni che ancora oggi contano una base di utenti affezionati, mentre nella lista degli obsoleti sono scivolati telefoni storici che hanno segnato un’epoca. Il conteggio complessivo dei dispositivi interessati nel tempo si misura ormai in numeri molto grandi, ed è da qui che nasce il malumore.

Apple, perché i dispositivi saranno obsoleti

La reazione di una parte degli utenti è stata tutt’altro che tiepida. La sensazione diffusa è quella di un sistema che spinge indirettamente al ricambio, dichiarando superati apparecchi che dal punto di vista del funzionamento quotidiano vanno ancora benissimo. Chi ha speso cifre importanti per un prodotto di fascia alta fatica ad accettare che, qualche anno dopo, non possa più ripararlo attraverso i canali ufficiali.

Il fastidio non è solo emotivo, perché ci sono conseguenze pratiche concrete. Un dispositivo obsoleto smette di ricevere gli aggiornamenti di sicurezza, e questo lo rende progressivamente più esposto a vulnerabilità non più corrette, un problema serio per chi lo usa ancora per operazioni delicate come pagamenti o accesso ai conti. A ciò si aggiunge il crollo del valore di rivendita, che spesso coglie i proprietari di sorpresa.

Va però chiarito un punto, per non cadere nell’allarmismo. Essere etichettato come vintage o obsoleto non significa che l’apparecchio smetta di accendersi o di funzionare. Un iPhone o un Mac di qualche anno fa può continuare a svolgere il suo lavoro a lungo; la classificazione riguarda la disponibilità di assistenza e ricambi, non l’uso di tutti i giorni. Per verificare in quale categoria rientra il proprio dispositivo basta controllare il modello o il numero di serie sulla pagina di supporto ufficiale.

La questione si intreccia poi con il software. Con l’arrivo della prossima versione del sistema operativo, attesa nei mesi a venire, i modelli più datati rischiano di restare esclusi dalle funzioni nuove, comprese quelle legate all’intelligenza artificiale. È qui che la vecchiaia di un dispositivo si fa sentire davvero, non tanto nello spegnimento improvviso quanto nella lenta esclusione da ciò che arriverà. E per molti utenti è proprio questa sensazione di obsolescenza programmata, vera o percepita, a far montare la rabbia a ogni aggiornamento della lista.