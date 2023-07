Apple REGALA il MacBook Pro con chip M2: oggi lo paghi 200 EURO IN MENO!

Sei pronto per un salto di qualità nel mondo dei laptop? Non perdere l’occasione di acquistare l’Apple MacBook Pro con chip M2 Pro in offerta su Amazon a soli 2.894€, con uno sconto del 7%.

Questo incredibile dispositivo ti permetterà di sperimentare prestazioni eccezionali, affidabilità e versatilità come mai prima d’ora. La spedizione è gratuita ma rimangono pochissimi articoli a disposizione quindi fai in fretta!

Apple MacBook Pro con chip M2 Pro: le specifiche tecniche

L’Apple MacBook Pro con chip M2 Pro è il risultato dell’innovazione e dell’ingegneria all’avanguardia di Apple. Con il suo processore potente e l’affidabilità tipica dei prodotti Apple, questo laptop è perfetto per professionisti, creativi e appassionati di tecnologia che desiderano la massima potenza e prestazioni.

Ecco le specifiche tecniche più importanti dell’Apple MacBook Pro con chip M2 Pro:

Processore M2 Pro : Al cuore di questo MacBook Pro c’è il potente chip M2 Pro, progettato appositamente da Apple per offrire prestazioni straordinarie. Con il nuovo processore, potrai svolgere compiti impegnativi con facilità e godere di un’esperienza fluida e reattiva.

: Al cuore di questo MacBook Pro c’è il potente chip M2 Pro, progettato appositamente da Apple per offrire prestazioni straordinarie. Con il nuovo processore, potrai svolgere compiti impegnativi con facilità e godere di un’esperienza fluida e reattiva. Schermo Retina : L’Apple MacBook Pro vanta uno splendido schermo Retina da 16 pollici con retroilluminazione LED e tecnologia True Tone. goditi immagini nitide, colori vividi e dettagli sorprendenti in ogni dettaglio.

: L’Apple MacBook Pro vanta uno splendido schermo Retina da 16 pollici con retroilluminazione LED e tecnologia True Tone. goditi immagini nitide, colori vividi e dettagli sorprendenti in ogni dettaglio. Capacità di archiviazione : questo MacBook Pro offre un’ampia capacità di archiviazione SSD da 1 TB, che ti permetterà di conservare tutti i tuoi file, documenti, foto e video senza preoccuparti di spazio insufficiente.

: questo MacBook Pro offre un’ampia capacità di archiviazione SSD da 1 TB, che ti permetterà di conservare tutti i tuoi file, documenti, foto e video senza preoccuparti di spazio insufficiente. Memoria RAM potente : con 16 GB di memoria RAM, potrai eseguire senza problemi complessi, multitasking e progetti creativi. L’Apple MacBook Pro ti offre la potenza necessaria per affrontare qualsiasi sfida.

: con 16 GB di memoria RAM, potrai eseguire senza problemi complessi, multitasking e progetti creativi. L’Apple MacBook Pro ti offre la potenza necessaria per affrontare qualsiasi sfida. Sistema operativo macOS : Grazie al sistema operativo macOS, avrai accesso a una vasta gamma di strumenti creativi. Potrai sfruttare al massimo le potenzialità del tuo MacBook Pro e personalizzare l’esperienza di utilizzo secondo le tue esigenze.

Non lasciare che questa incredibile offerta ti sfugga! Acquista l’Apple MacBook Pro con chip M2 Pro a soli 2.894€ con uno sconto del 7% su Amazon. Questo laptop ti offrirà prestazioni eccezionali e una qualità costruttiva senza paragoni!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.