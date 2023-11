Apple pronta ad aggiornare l'intera linea iPad entro il prossimo anno

Nel 2024, Apple si prepara a rilanciare la sua gamma di iPad con una serie di aggiornamenti significativi, recuperando il tempo perso a causa di ritardi e problemi di pianificazione della produzione che hanno impedito qualsiasi aggiornamento nell’anno solare corrente. Questo sarà un evento senza precedenti per l’azienda, che non ha mai tralasciato di aggiornare i suoi modelli di iPad in un anno intero.

Intera linea iPad aggiornata entro il prossimo anno, afferma l’analista Kuo

Tra le novità più attese, spicca l’introduzione di un nuovo iPad Air, che si prevede arriverà con una dimensione dello schermo più grande, raggiungendo i 12,9 pollici. Questo si aggiungerà all’aggiornamento del modello esistente da 10,9 pollici. L’analista Apple Ming-Chi Kuo ha indicato che, nonostante l’aggiunta di una nuova dimensione, l’iPad Air continuerà a utilizzare pannelli LCD, sebbene con un backplane in ossido aggiornato.

Un altro aggiornamento significativo riguarderà l’iPad Pro, che per la prima volta adotterà un display OLED. Questo cambio rappresenterà un salto qualitativo notevole rispetto alla tecnologia mini-LED, migliorando sia la qualità dell’immagine che l’efficienza energetica. I nuovi modelli di iPad Pro, oltre al display OLED, includeranno anche un chip M3 di ultima generazione e un design rinnovato.

Nella seconda metà dell’anno, Apple si concentrerà sulla fascia bassa della sua gamma di tablet, introducendo nuove versioni dell’iPad mini e dell’iPad entry-level (11a generazione). Quest’ultimo, attualmente il più economico nella gamma di iPad, verrà interrotto prima della fine del 2024, completando così la transizione della gamma iPad alla porta USB-C.

Nonostante questi aggiornamenti, Kuo non si aspetta un aumento significativo nelle vendite unitarie di iPad. Le previsioni attuali indicano spedizioni totali di circa 52-54 milioni di unità, un leggero aumento rispetto ai 50 milioni di unità stimate per quest’anno, ma ancora lontano dal picco di 63 milioni raggiunto durante la pandemia nel 2022.

Il 2024 si preannuncia come un anno di grandi cambiamenti per la linea di iPad di Apple, con aggiornamenti che spaziano dall’introduzione di nuove dimensioni di schermo a miglioramenti significativi in termini di display e prestazioni. Tuttavia, rimane da vedere se questi cambiamenti saranno sufficienti per stimolare un aumento sostanziale delle vendite.