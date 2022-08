Apple raccoglie meno dati personali di Google, Amazon e altri giganti tech

Giungono ottime notizie per tutti gli utenti Apple: l'azienda di Cupertino raccoglie pochissimi dati, solo quelli necessari per gli Apple ID (non che avessimo qualche dubbio).

