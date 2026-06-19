Apple prepara la rivoluzione di primavera: due nuovi aggiornamenti per l'atteso iPhone Air

Apple non sembra intenzionata ad abbandonare il progetto iPhone Air. Anzi, dopo il debutto del primo modello ultra sottile, l’azienda di Cupertino starebbe già lavorando alla seconda generazione.

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, il futuro iPhone Air 2 dovrebbe arrivare nella primavera del 2027 e portare con sé due aggiornamenti che riguardano proprio gli aspetti più discussi del modello attuale: fotocamera e autonomia.

La scelta di Apple di equipaggiare il primo iPhone Air con una sola fotocamera posteriore aveva fatto discutere parecchio. Molti utenti avevano apprezzato il design sottilissimo, ma non avevano gradito l’assenza di una lente ultra grandangolare, ormai presente sulla maggior parte degli smartphone premium.

Le indiscrezioni parlano infatti dell’arrivo di una seconda fotocamera sul retro. Accanto al sensore principale da 48 megapixel dovrebbe trovare posto una lente ultra-wide, permettendo di scattare foto panoramiche e di gruppo con maggiore facilità.

Si tratterebbe di un cambiamento importante perché eliminerebbe uno dei principali limiti evidenziati nelle recensioni del primo Air. Alcune fonti sostengono che Apple starebbe utilizzando una nuova generazione di componenti Face ID più compatti proprio per recuperare spazio all’interno della scocca ultrasottile.

Più batteria senza rinunciare al design

L’altra novità riguarda la batteria. Anche in questo caso Apple avrebbe ascoltato i feedback degli utenti.

La sottigliezza estrema dell’iPhone Air ha inevitabilmente imposto alcuni compromessi interni e l’autonomia non è stata tra gli aspetti più apprezzati del dispositivo. Per questo motivo i tecnici di Cupertino starebbero lavorando per migliorare la durata della batteria nel nuovo modello.

Non è ancora chiaro se l’incremento arriverà grazie a una batteria fisicamente più capiente oppure attraverso componenti più efficienti dal punto di vista energetico. In ogni caso l’obiettivo sembra essere quello di garantire una giornata d’uso più tranquilla senza sacrificare il profilo estremamente sottile che caratterizza la gamma Air.

Per il resto Apple dovrebbe mantenere gran parte del design attuale. Le indiscrezioni parlano di uno smartphone ancora molto sottile, con display OLED da 6,5 pollici e una costruzione premium in linea con quella già vista sulla prima generazione.

Sotto la scocca potrebbe invece arrivare un processore di nuova generazione basato sulla piattaforma A20 Pro, destinato a migliorare prestazioni, efficienza energetica e gestione delle funzioni di intelligenza artificiale.

Naturalmente siamo ancora nel campo delle indiscrezioni e Apple non ha confermato nulla ufficialmente. Tuttavia le informazioni provenienti da più fonti convergono nella stessa direzione: l’iPhone Air 2 non sarà una semplice operazione di facciata, ma un tentativo concreto di correggere i punti deboli del primo modello mantenendo intatta la sua identità.

Se le anticipazioni verranno confermate, il prossimo Air potrebbe diventare il dispositivo che molti utenti avrebbero voluto vedere già al debutto della serie.