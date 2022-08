Apple Pencil di seconda generazione in offerta speciale su Amazon

Compatibile solo con iPad Pro da 11″ (1a e 2a generazione), iPad Pro da 12,9″ (3a e 4a generazione) e iPad Air (4a generazione), l’Apple Pencil di 2a generazione garantisce precisione, bassa latenza e un bordo piatto e magnetico che consente di agganciarla al lato del tuo iPad. Acquistala su Amazon a soli 122,00€.

Una volta collegata, inizia a caricarsi e si accoppia automaticamente con il tuo dispositivo tramite Bluetooth. Consente inoltre agli utenti di modificare gli strumenti, le dimensioni dei pennelli o le modalità semplicemente toccando due volte il punto in cui viene poggiata. Se ci sono strumenti che vengono utilizzati più frequentemente di altri, i tocchi possono essere personalizzati per passare a quelli più utilizzati.

L’Apple Pencil può essere utilizzata ogni volta che l’ispirazione colpisce. Usalo per annotare appunti, disegnare, dipingere un acquerello o progettare un edificio. Alcune app e attività, come Keynote, e-mail e schermate, possono essere direttamente richiamate e contrassegnate. Quando è in uso, basta premere più forte per le linee più spesse, e toccare in modo più leggero per quelle più sottili. Puoi anche appoggiare il palmo della mano sul display del tuo iPad e non lo registrerà come un segno.

L’Apple Pencil di 2a generazione si attacca magneticamente sul lato del tuo iPad Pro o iPad Air. Una volta collegato, inizia a caricarsi e si accoppia automaticamente con il tuo dispositivo. La Apple Pencil è progettata per essere uno strumento ancora più comodo e naturale da usare. Il design senza cuciture, senza connettori o parti mobili, lo rende facile da riporre. Approfitta ora dello sconto su Amazon, e abbonati a Prime per richiedere la spedizione gratuita.