Apple Pencil di seconda generazione ad un PREZZO MAI VISTO!

Il momento giusto per migliorare la tua esperienza su iPad è finalmente arrivato! Oggi l'Apple Pencil di seconda generazione a soli 129,98€, con un fantastico sconto del 13% su Amazon.

L'accessorio è indispensabile se vuoi sfruttare al meglio il tuo dispositivo Apple

Apple Pencil di seconda generazione: l’alleato ideale per il tuo iPad

L’Apple Pencil di seconda generazione è il compagno ideale per il tuo iPad Pro o iPad Air, e ti permette di lavorare e creare con una precisione e una sensibilità mai viste prima.

Grazie alla sua latenza ridotta a soli 9ms, potrai scrivere e disegnare con una naturalezza sorprendente, come se stessi utilizzando una vera penna su carta. L’innovativo design senza cappuccio e la possibilità di attaccarlo magneticamente al tuo iPad lo rendono anche estremamente comodo e pratico da utilizzare.

Non solo, l’Apple Pencil 2 supporta la funzione di doppio tocco, che ti consente di cambiare strumento o spessore del tratto semplicemente toccando due volte la superficie del dispositivo. Questa funzionalità ti offre un controllo totale e una flessibilità creativa senza precedenti.

La durata della batteria è un altro punto di forza dell’Apple Pencil di seconda generazione: con una singola carica, potrai utilizzarlo per ben 12 ore consecutive, garantendoti così una produttività ininterrotta per tutto il giorno. E se la batteria dovesse scaricarsi, nessun problema! Basta collegarlo magneticamente al tuo iPad per 15 secondi e avrai un’autonomia di 30 minuti, più che sufficiente per portare a termine i tuoi progetti.

L'Apple Pencil di seconda generazione è uno strumento indispensabile per chiunque desideri portare la propria esperienza su iPad a un livello superiore.

