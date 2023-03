Sulla qualità della Apple Pencil non ci sono dubbi, a prescindere dalla sua generazione. Un problema però c’è, ed è il prezzo, non proprio alla portata di tutti. Ed ecco che scendono sul terreno di gioco le alternative low-cost, e a questo giro ti segnalo quella di Metapen, modello A8, sensibile all’inclinazione e compatibile con praticamente tutti gli iPad (2018-2022) che supportano la Pencil. Oggi la paghi solo 18,99€ grazie al super sconto Amazon del 43% già applicato e al secondo sconto del 5% che ottieni spuntando manualmente la casella del coupon.

Apple Pencil costa troppo? Ecco l’alternativa economica a 18,99€

Come ti dicevo poco sopra, si tratta di una alternativa economica – perché in sconto del 43% – alla Apple Pencil dell’azienda di Cupertino. A questo prezzo (meno di 19€) fossi in te una chance gliela darei, tanto puoi comunque effettuare il reso nel caso dovessi avere dubbi.

La Metapen A8 si passa dallo 0% al 100% in circa 30 minuti. La ricarichi tramite USB-C, capito Apple? L’autonomia è di circa 10 ore, e se vai di fretta, con 4 minuti di ricarica ha disposizione circa 2 ore di lavoro. Pazzesco, davvero.

La punta è realizzata in materiale polimerico di buona qualità, e all’interno della confezioni ne trovi anche due di ricambio. Questa alternativa alla Apple Pencil è sensibile all’inclinazione, è precisa e ha un ritardo davvero impercettibile. Altra chicca favolosa è la possibilità di poter agganciare magneticamente la Metapen A8 all’iPad (Pro 11″ di 1/2/3 generazione, Pro 12,9″ di 3/4/5 generazione, iPad Air 4/5 generazione e iPad Mini 6). La ricarica wireless, però, non è supportata.

La Metapen A8 è compatibile con i seguenti iPad:

iPad 6/7/8/9

iPad Air 3/4/5

iPad Pro 11″ 1/2/3

iPad Pro 12,9″ 3/4/5

iPad Mini 5/6

📢 Ti consiglio di concludere rapidamente l’acquisto di questa alternativa low-cost di Apple Pencil. Sta andando a ruba su Amazon nella categoria “Penna per iPad”, e poi devi ancora considerare che lo sconto del 43% potrebbe avere breve durata.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.