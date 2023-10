Apple Pencil 3, arriva la versione "economica" della generazione precedente

Apple ha annunciato l’arrivo della sua nuova Apple Pencil 3, ampliando la gamma con un’opzione più accessibile per gli appassionati di iPad. Questa nuova versione, che si preannuncia come una rivoluzione nel mondo dei dispositivi di input per tablet, sarà disponibile a partire da inizio novembre.

Apple Pencil 3 è arrivata, l’opzione accessibile ma con meno funzionalità

La Apple Pencil 3 si distingue per la sua precisione estrema, una latenza quasi impercettibile e una sensibilità all’inclinazione che la rende ideale per una vasta gamma di attività, dalla presa di appunti al disegno artistico. Il design è stato rivisto per offrire una finitura opaca e una parte piatta che si attacca magneticamente al lato dell’iPad, garantendo che sia sempre a portata di mano. La novità più significativa è la sua capacità di abbinarsi e ricaricarsi tramite cavo USB-C.

Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing di Apple, ha sottolineato l’importanza della Apple Pencil nella trasformazione del modo in cui gli utenti interagiscono con i loro dispositivi. La combinazione di iPad e Apple Pencil ha aperto nuove possibilità creative e professionali, e con l’introduzione di questa nuova versione, Apple mira a rendere queste funzionalità accessibili a un pubblico ancora più ampio.

Caratteristiche distintive del nuovo dispositivo

La nuova Apple Pencil mantiene le stesse prestazioni di alta qualità delle generazioni precedenti, ma a un prezzo più conveniente. È compatibile con tutti i modelli di iPad dotati di porta USB-C, rendendola una scelta ideale per una vasta gamma di utenti.

Una delle caratteristiche più apprezzate della Apple Pencil è la sua capacità di rilevare l’inclinazione, offrendo un’esperienza di scrittura e disegno estremamente naturale. Questa funzione, insieme alla precisione all’ultimo pixel e alla bassa latenza, la rende uno strumento indispensabile per artisti, designer e professionisti.

La nuova Apple Pencil supporta anche funzioni avanzate di iPadOS, come Scrivi a mano e Note rapide, e offre una maggiore precisione quando utilizzata con iPad Pro dotati del chip M2. La presenza di una porta USB-C facilita l’abbinamento e la ricarica, e quando è attaccata all’iPad, entra in modalità standby per conservare la batteria.

Con l’introduzione della nuova Apple Pencil, Apple continua a dimostrare il suo impegno nell’offrire soluzioni innovative e accessibili a tutti gli utenti. Se sei alla ricerca di uno strumento di precisione per il tuo iPad, la nuova Apple Pencil rappresenta una scelta eccellente. Non perdere l’opportunità di scoprire tutte le sue incredibili funzionalità a partire da inizio novembre!