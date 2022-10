A detta di molti la Apple Pencil è il miglior accessorio da abbinare ad un iPad, e probabilmente chi è di questa opinione non si sbaglia. Dopo le importanti novità svelate in questi giorni da Apple (iPad Pro M2 e iPad 10a Gen), arriva un interessante sconto su Amazon riguardante lo stylus made-in-Cupertino di seconda generazione. Il prezzo di listino del gadget è di 145 euro, ma oggi lo paghi solo 122 euro.

La Apple Pencil di seconda generazione ha una finitura opaca e si aggancia magneticamente ai dispositivi con cui è compatibile – ovvero iPad Mini di 6a Gen, iPad Pro 12,9″ di 3/4/5/6 Gen, iPad Pro 11″ di 1/2/3/4 Gen e iPad Air di 4/5 Gen. -, è sensibile all’inclinazione e alla pressione ed ha una latenza impercettibile. E non dimentichiamo una utilissima feature, incredibilmente comoda: con un doppio tap si cambia rapidamente strumento di disegno.

Lo stylus, come detto, si aggancia magneticamente al lato dell’iPad e si abbina e si ricarica in automatico. La semplicità d’uso e la migliore esperienza utente in pieno stile Apple (anche se di recente qualche scivolone c’è stato…).

Ma a cosa serve la Apple Pencil? Ci affidiamo al gigante di Cupertino per una risposta più che precisa: