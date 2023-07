Apple Pencil 2 ad un PREZZO MAI VISTO PRIMA: solo su Amazon

Se sei un artista, uno studente o un professionista creativo, non puoi assolutamente fare a meno dell’Apple Pencil di seconda generazione! Oggi è in offerta su Amazon a soli 121,99€, con uno sconto del 18%.

Questo strumento ti offrirà un controllo e una precisione senza pari per dare vita alle tue idee e rendere il tuo lavoro ancora più creativo ed espressivo. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è limitatissima!

Tutte le funzionalità dell’Apple Pencil di seconda generazione

L’Apple Pencil (seconda generazione) è l’accessorio ideale per coloro che utilizzano iPad e iPad Pro per attività di disegno, annotazione e prendere appunti. Con le sue funzionalità avanzate e la sua connessione magnetica, questo pennino digitale si integra perfettamente con i dispositivi Apple, offrendo un’esperienza fluida e intuitiva.

Ecco le specifiche tecniche più importanti dell’Apple Pencil (seconda generazione):

Precisione e sensibilità al tatto : L’Apple Pencil (seconda generazione) offre una precisione eccezionale e una sensibilità al tatto straordinaria. Potrai disegnare con precisione millimetrica, ottenendo linee sottili o spesse a seconda della pressione esercitata. Sarai in grado di dare vita alle tue creazioni con un livello di dettaglio incredibile.

Connessione magnetica : L’Apple Pencil (seconda generazione) si collega magneticamente al tuo iPad o iPad Pro, garantendo una connessione stabile e senza interruzioni. Inoltre, la connessione magnetica consente anche la ricarica wireless dell’Apple Pencil, eliminando la necessità di cavi o adattatori.

Funzionalità di doppio tocco : L’Apple Pencil (seconda generazione) presenta una superficie sensibile al doppio tocco che ti permette di accedere a funzionalità specifiche con semplici gesti. Potrai cambiare strumento, modificare le impostazioni o accedere alle funzioni avanzate direttamente dal pennino, senza dover toccare lo schermo del dispositivo.

Compatibilità con l’annotazione e la presa di appunti : Con l’Apple Pencil (seconda generazione), potrai annotare documenti, prendere appunti e creare schizzi con facilità. La precisione del pennino ti permetterà di evidenziare testi, sottolineare concetti chiave e creare disegni dettagliati, rendendo il tuo lavoro più efficiente e professionale.

Tempo di risposta istantaneo : L’Apple Pencil (seconda generazione) offre un tempo di risposta istantaneo, garantendo che ogni tratto sia rilevato immediatamente e senza ritardi. Avrai la sensazione di utilizzare un vero strumento di scrittura o disegno, offrendoti un’esperienza naturale e senza compromessi.

Al momento l’Apple Pencil di seconda generazione è disponibile a soli 121,99€ con uno sconto del 18% su Amazon. Non aspettare oltre, corri a fare il tuo ordine prima della scadenza della promozione!

