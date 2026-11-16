Perché Apple sta obbligando gli utenti a pagare 50 euro per continuare a usare il servizio

La novità, segnalata da 9to5Mac e descritta nelle pagine di supporto dell’azienda, è il primo caso in cui Cupertino chiede un extra per ampliare l’uso di strumenti IA dentro una sua app creativa.

Per anni Apple Intelligence è stata raccontata come un’estensione naturale dell’ecosistema Apple: disponibile sui dispositivi compatibili, senza costi aggiuntivi. Con Logic Pro, però, cambia qualcosa. Chi supera il limite incluso nel proprio piano di Apple Creator Studio può comprare altro utilizzo direttamente dall’app, seguendo il percorso “Funzioni di intelligenza”, “Mostra uso” e poi “Compra più uso”.

La novità, individuata da 9to5Mac, riguarda per ora soltanto il software musicale professionale di Apple, usato da produttori, sound designer e studi indipendenti. Non è, almeno al momento, un abbonamento separato. È più semplicemente un credito aggiuntivo, pensato per chi lavora con l’assistente IA e finisce la quota mensile prima che il contatore riparta.

Il messaggio, però, è abbastanza chiaro. Dopo mesi di avvisi sui possibili limiti delle funzioni in cloud, Apple mette per la prima volta un prezzo preciso sull’uso intensivo dell’intelligenza artificiale generativa nelle app creative.

Come funziona il pacchetto: acquisto unico, scadenza annuale e niente condivisione familiare

Il pacchetto per Logic Pro costa 49,99 dollari negli Stati Uniti ed è venduto come acquisto una tantum. Stando alla documentazione di Apple, il credito viene scalato solo dopo che l’utente ha consumato la quota mensile compresa nel piano. L’eventuale residuo passa al mese successivo, ma non resta lì per sempre: scade dopo dodici mesi dalla data di acquisto.

Postazione di produzione musicale con laptop e carta di pagamento, a richiamare l’acquisto di funzioni IA aggiuntive nelle app creative.

Le regole sono piuttosto rigide. Il pacchetto non può essere condiviso con Family Sharing, la funzione che di solito permette di estendere acquisti e servizi ai membri della famiglia, e resta collegato all’Apple Account usato per il pagamento. Anche sui rimborsi Apple tiene una linea netta: le vendite sono definitive, salvo dove la legge locale prevede diversamente.

Il pacchetto è disponibile in otto mercati: Brasile, Canada, Francia, Germania, India, Messico, Regno Unito e Stati Uniti. Per ora il prezzo indicato è quello americano. Nella pagina di supporto non compaiono ancora gli importi nelle valute locali, un dettaglio non da poco per chi dovrà calcolare i costi di lavoro.

Limiti mensili di Creator Studio e incognite sull’uso dell’assistente di Logic Pro

La pagina di supporto di Apple Creator Studio indica alcuni limiti minimi mensili per chi usa una singola funzione. Si parla, per esempio, di 50 immagini, 250 forme, 50 presentazioni da circa otto-dieci slide ciascuna, oppure note del relatore per 700 diapositive. Ogni mese il conteggio riparte da zero.

Per l’assistente di Logic Pro, invece, non c’è una soglia fissa. Apple spiega che il consumo dipende dalla complessità delle conversazioni con l’assistente. Una formula che lascia diversi dubbi, soprattutto per gli utenti professionali. Notebookcheck ha osservato che, così, non è facile capire quanto lavoro possa coprire davvero un pacchetto da 49,99 dollari.

L’assistente, inoltre, non è disponibile ovunque né per tutti. Funziona solo in inglese statunitense, richiede una Mac con chip Apple e il sistema operativo macOS 27. Sono requisiti tecnici e linguistici che restringono il pubblico iniziale, anche se nel mondo della produzione musicale l’uso di strumenti in inglese è tutt’altro che raro.

Dai modelli Gemini e OpenAI ai possibili costi futuri per Apple Intelligence

Un passaggio delicato riguarda la tecnologia usata per queste funzioni. Secondo Apple, l’assistente di Logic Pro, insieme alla generazione di immagini, forme e note, usa modelli di Google Gemini. La creazione di presentazioni, invece, si basa su tecnologia di OpenAI. Dunque non tutto rientra nel perimetro più stretto di Apple Intelligence.

Per ora il pagamento extra non riguarda Siri né le altre funzioni principali di Apple Intelligence. Ma MacRumors ricorda che Apple, da mesi, segnala l’esistenza di limiti giornalieri per le funzioni che usano i suoi server cloud, spiegando che in futuro l’accesso ampliato potrebbe avere un costo. Tra gli strumenti citati ci sono Siri con IA, Image Playground, le opzioni Extend e Reframe di Foto e le scorciatoie create con linguaggio naturale.

Apple ha già detto che alcune forme di accesso esteso saranno incluse in determinati piani iCloud+, senza però indicare prezzi o date. L’assistente di Logic Pro potrebbe restare fuori da questo schema, proprio perché viene presentato come una funzione basata su Google Gemini e non come parte diretta di Apple Intelligence. Una distinzione tecnica, certo. Ma anche commerciale.