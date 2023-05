Apple Music lancia la nuova funzionalità Set Lists per tenere traccia dei concerti dei tuoi artisti preferiti

Apple Music ha appena rilasciato una nuova funzionalità che renderà molto più semplice seguire i tour dei tuoi artisti preferiti, scoprire quali canzoni stanno eseguendo dal vivo e persino acquistare i biglietti per i loro concerti. Continua a leggere per scoprire come trovare gli elenchi di set di musica di Apple e quali artisti sono inclusi in questa nuova funzione.

L’aggiornamento di Apple Music introduce la funzione Set List, che ti permette di riprodurre e salvare le scalette di importanti artisti in tournée. Oltre a questo, potrai anche visualizzare i prossimi spettacoli degli artisti e avrai la possibilità di acquistare i biglietti direttamente dall’app.

Ecco come Apple descrive la funzione Set List:

“Scavare nelle scalette è sempre stato un aspetto fondamentale per gli appassionati alla musica, che tu ti stia preparando per uno spettacolo imminente e desideri imparare i testi giusti o che tu stia ricordando un concerto che ha avuto un significato speciale per te. Qui, nel nostro nuovo spazio delle scalette, stiamo lavorando per rendere l’esperienza più fluida, mettendo in evidenza una selezione dei principali tour in corso e condividendo le scalette degli spettacoli. Mentre sei qui, potrai anche sfogliare i prossimi concerti grazie a una nuova funzionalità fornita da Shazam, esplorare i cataloghi degli artisti e, in alcuni casi, leggere le produzioni. Essere un fan è più divertente che mai”.

Per utilizzare Set List di Apple, segui questi semplici passaggi:

1. Apri Apple Music e seleziona la scheda “Sfoglia” in basso

2. Tocca “Imposta elenchi” nella parte superiore (puoi anche utilizzare la scheda di ricerca per trovarlo)

3. Scorri tra gli artisti presenti nella Set List in primo piano e tocca uno di loro per riprodurre la scaletta (o salvala nella tua playlist)

4. Puoi anche selezionare “Sfoglia i prossimi spettacoli” per scoprire dove si esibiranno prossimamente e cercare il pulsante “Ottieni biglietti” quando disponibile

Al lancio, la funzione Set List di Apple Music include sei importanti artisti, ma altri saranno aggiunti in seguito. Ecco la lista degli artisti presenti inizialmente:

1. Taylor Swift

2. Ed Sheeran

3. Billie Eilish

4. Coldplay

5. Bruno Mars

6. Ariana Grande

Non perdere l’opportunità di seguire da vicino i tuoi artisti preferiti e rimanere aggiornato sui loro concerti grazie alla nuova funzione Set List di Apple Music.