Apple mostra iPad OS 17: le novità in arrivo

Durante il keynote della WWDC 2023, Apple ha presentato iPadOS 17, l’ultima versione del suo sistema operativo per iPad. Questo aggiornamento introduce una serie di nuove funzionalità, tra cui un Lock Screen personalizzabile, widget interattivi per la Home Screen, e molto altro.

iPad OS: più personalizzazione

Una delle novità più significative è la possibilità di personalizzare il Lock Screen. Ora, gli utenti possono aggiungere widget interattivi alla Home Screen, rendendo l’esperienza di utilizzo dell’iPad ancora più personalizzata e dinamica. Inoltre, Apple ha portato l’app Health su iPad, offrendo una vista più ampia che mostra più dati e grafici interattivi.

L’app Notes ha guadagnato il supporto per i PDF con il pieno markdown. Gli utenti possono sfruttare gli strumenti di collaborazione e modificare i PDF simultaneamente. Apple ha anche menzionato brevemente gli aggiornamenti a Stage Manager con layout flessibili e nuove capacità per la connessione a un display esterno. Ora, gli iPad possono utilizzare le webcam che fanno parte di un display esterno, come nel caso del Studio Display.

Infine, Apple ha annunciato diverse funzionalità per iOS 17 che sono universali, il che significa che faranno parte della maggior parte dei sistemi operativi, inclusi iPadOS 17. Queste includono supporto per PDF in Notes, nuove immagini per le chiamate telefoniche, miglioramenti alla segreteria telefonica, cambiamenti ai Contatti, aggiornamenti a iMessage con un nuovo cassetto delle app e un’esperienza con gli adesivi, cambiamenti ad AirDrop con il “NameDrop” dei contatti e esperienze di condivisione con un tocco, un nuovo Autocorrect con un modello di linguaggio transformer, l’app Journal di Apple, comandi consecutivi senza più “Hey” in “Hey Siri”, Apple Maps offline, e l’etichettatura di gatti e cani in Apple Photos.

Con iPadOS 17, Apple continua a spingere i limiti di ciò che è possibile fare con l’iPad, offrendo agli utenti un’esperienza ancora più personalizzata e potente.